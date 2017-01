Rusnok. CZK by mohla po exitu i oslabit. ČNB zasáhne, když budou výkyvy příliš velké

Až Česká národní banka ukončí svoje intervence proi koruně, bude česká měna zřejmě hodně rozkolísaná. Teoreticky by mohla i oslabit. Uvedl to guvernér ČNB Jiří Rusnok. Centrální banka ovšem zasáhne, pokud dojde k závěru, že výkyvy jsou nepřiměřeně velké, řekl také v rozhovoru na internetovém portálu Seznam Zprávy.



„My skutečně nevíme, nikdo neví, jaký bude vývoj kurzu (po ukončení kurzového závazku). Pravděpodobně na začátku hodně rozkolísaný, než se ustálí v nějaké nové hladině,“ prohlásil Rusnok. Existují důvody pro to, aby kurz mírně posílil. Jsou ale i důvody pro to, aby mohl "teoreticky nebo prakticky oslabit", uvedl také.

Meziroční inflace v Česku se v závěru loňského roku vrátila na 2 procenta. Po čtyřech letech tak splnila cíl ČNB. Ekonom ČSOB Jan Čermák s hlavním ekonomem Patria Finance Janem Burešem odhadují, že konec intervencí proti koruně může přijít už v letošním druhém kvartále.

Rusnok nejnověji upozornil, že aktuální data pro rozhodování o konci intervencí tak podstatná nejsou. Důležitý je především trend v celkovém vývoj inflace.

„Máme tady inflaci, která, zdá se, se nějakým způsobem etabluje na té odpovídající, žádoucí úrovni pevně, nejenom nějakým výkyvem," prohlásil Rusnok. „Absolutní úroveň ale takový význam nemá. „Podstatný je trend a jeho ukotvování… v celkovém vývoji," prohlásil také.

ČNB musí masivně chrlit koruny, až skončí, budou se s měnou dít velké věci. https://t.co/KMwRxPqR4V — Seznam Zprávy (@Seznam_Zpravy) January 16, 2017

To, zda už je „čas brzdit“ – tedy uvolnit kurzový závazek – chtějí mít centrální bankéři nejdříve „silně" potvrzeno. O kurzu budou tudíž rozhodovat na základě nové prognózy. Ta ukáže, zda jsme na udržitelné trajektorii inflace v budoucnu, uvedl také Rusnok. Vypínat intervence způsobem „brzda - plyn“ banka nechce, zopakoval také.