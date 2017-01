Summary: Smršť amerických finančních titulů

USA:



Blackrock, Inc.



Investiční společnost zaknihovala za předešlý kvartál tržby ve výši 2,89 mld. USD (+3 % YoY) a čistý zisk na akcii 5,14 USD (+8 % YoY). Trhy předpokládaly tržby na úrovni 2,93 mld. USD a čistý zisk na akcii 5,02 USD. Prudký růst amerických akciových trhů, jejž pozorujeme od konce prezidentských voleb, byl brzděn posilujícím dolarem, slabšími výsledky zahraničních trhů a zápornými výnosy z dluhopisů. Dividenda byla navýšena z 2,29 USD na 2,5 USD. Hodnota aktiv ve správě stoupla o 11 % na 5,15 bil. USD.



CEO Larry Fink nepočítá do budoucna se zásadními změnami regulace finančního trhu a jakákoli repatriace zisků dle jeho slov povede ke zpětnému odkupu akcií a určitě ne k mohutnějším investicím do výroby. Za důležité naopak považuje zvýšení fiskálních výdajů na podporu rodin postižených robotizací a automatizací.



Bank of America (DIP)



Bank of America otevřela výsledkovou sezonu pro bankovní sektor a dle všeho to nebude špatná sezóna. Zatímco tržby přidaly meziročně 2 % na 20 mld. USD, tak čistý zisk na akcii vyskočil o 30 % YoY na 0,4 USD, čímž s přehledem překonal tržní očekávání stanovená na 0,13 USD. Za tento hezký výsledek vděčí především nižším provozním nákladům, výlohám na soudní spory a nákladům na obsluhu hypotečních úvěrů.



Čistý zisk retailového bankovnictví se vyhoupl o 11 % YoY na 1,9 mld. USD ve znamení vyššího objemu vkladů (618 mld. USD). Celkový objem poskytnutých úvěrů dosáhl 908 mld. USD (+3 % YoY). Úroková marže zůstala mezikvartálně nezměněna na 2,23 % navzdory prosincovému zvýšení úrokové sazby americkým FEDem. Klasifikované úvěry se v tomto období podařilo osekat na 7,7 mld. USD (-1,7 mld. USD YoY). O lepším stavu aktiv svědčí také poměr odepsaných úvěrů k veškerým úvěrům, který je ve 4Q16 na úrovni 0,39 %.



Investiční bankovnictví táhl v tomto kvartálu kupředu jak FICC segment (+0,2 mld. USD YoY na 2 mld. USD), tak výnosy z obchodování s akciemi (+0,1 mld. USD YoY na 1 mld. USD). Dluhopisům pomáhal větší zájem klientů o tento produkt v souladu se solidně rostoucími výnosy. Akcie zase podpořila zvýšená aktivita (zejména obchody s deriváty) navázaná na výsledky amerických prezidentských voleb. Tyto dva faktory spolu s nižšími provozními náklady posílily čistý zisk segmentu o téměř 60 % YoY na 0,7 mld. USD.



Malého zlepšení (ale přece) se dostalo také asset managementu. Čistý zisk plynoucí z této divize postoupil meziročně o 2 % na 0,6 mld. USD. Vyšší poplatky za správu aktiv jen mírně převážily nad nižším zájmem o tento produkt, jenž se projevil v nižších výnosech z transakcí. To není nic překvapivého, jelikož aktivní management je už nějakou dobu na ústupu před levnějším pasivním managementem (portfolio navázané na indexy).



Ve světle lepší profitability se nese také výrazně posílená návratnost vlastního hmotného kapitálu (ROTCE), která se usadila na 9,9 % (+270 bps YoY). Ta je nicméně pod výkonem JPMorgan s 13 % a také pod Wells Fargo s 11%.



Kapitálová přiměřenost (CET1) meziročně také stoupla a usadila se na 11,5 %. Ukazatel supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům) popolezl o 30 bps YoY na 7,3 %, což je pohodlně nad regulatorním 5% minimem.



Do budoucna nás čeká dopad zvyšování úrokových sazeb, které se, jak jsme již zmiňovali, prozatím na úrokové marži pozitivně neprojevily. Výhled je dle managementu velice optimistický, nicméně do dohadů ohledně deregulace bankovního sektoru se pouštět prozatím nehodlá. Bank of America zůstává v našem seznamu Dlouhodobých investičních příležitostí (DIP).



Wells Fargo



Wells Fargo poznamenal v minulém kvartálu skandál týkající se podvodného chování ze strany zaměstnanců banky, kteří bez souhlasu klientů otevřeli na jejich jméno více než 2 mil. účtů. Celý případ přitáhl masivní mediální pozornost, což se muselo nutně projevit také na výsledcích tohoto kvartálu. Čistý zisk na akcii klesl na 96 centů z předešlého 1 dolaru. Bavíme se nicméně jen o drobné odchylce od tržního odhadu 1 dolaru. Vinu nesly také neúročné náklady ve výši 13,2 mld. USD po zohlednění výloh na soudní spory.



Úvěrová marže meziročně klesla jen o mírných 5 bps na 2,87 %, navzdory prosincovému zvýšení úrokové sazby americkým FEDem. Intenzivnější efekt budeme pozorovat pravděpodobně až v dalším kvartálu. Celkový objem poskytnutých úvěrů se dostal na 967 mld. USD (+6 % YoY) s průměrným výnosem 4,2 %. Čistý zisk z retailového bankovnictví rostl o 7 % na 5,3 mld. USD. Na výsledek dolehly zejména výrazně nižší příjmy z poskytování hypoték. Čistý zisk z asset managementu přidal 10 % na 0,65 mld. USD se stejným příběhem jako u Bank of America – vyšší poplatky pro klienty nepřevážily nad nižším objemem transakcí.



Navzdory horším výsledkům dokázal Wells Fargo udržet návratnost vlastního hmotného kapitálu (ROTCE) na slušných 10,9 %. Pro srovnání JPMorgan skončil na 13 % a Bank of America na 10 %. Kapitálová přiměřenost (CET1) zůstala víceméně beze změny na 10,7 % (doporučovaná hladina je 10 %).