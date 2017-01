Souhrn 13.1. - bankám a ekonomice USA se daří a to Evropě svědčí, stejně jako posilující dolar, ropa v červeném, BCPP se držela výrazně stranou

12.h - Evropa čeká na ostrý rozjezd výsledkové...

Pražská burza zakončila 2. týden roku velmi slabou likviditou nedosahující ani poloviny loňského průměru a pouze lehkým růstem, který výrazněji zaostával za pozitivním evropským vývojem.Evropské akciové trhy po opatrném dopoledni nasadily po obědě k výraznějšímu růstu. Hlavním motorem byla makra a výsledkové zprávy z USA. Obojí s příznivým vyzněním pro evropské trhy . US ekonomika si vede zjevně velice dobře, což je určitým příslibem také pro ekonomiku evropskou, která je hlavním obchodním partnerem pro USA. Silná makra podpořila posilování dolaru na úkor eura . To je pro evropské firmy dvojnásob výhodné, protože jednak oslabující euro pomůže exportérům a z druhé strany zase silnější dolar podpoří zájem o dovozové zboží.Pozitivně trhy vnímají také výsledky hlavních amerických bank za 4Q loňského roku jež vesměs přinesly lepší než očekávané údaje případně naplnění tržních očekávání. Pozitivní nálada se přelila také do evropského bankovního sektoru.Výrazné pohyby probíhaly dnes uvnitř automobilového sektoru, kde Fiat a Renault čelí podezřením z možné manipulace s emisními testy jako VW.Ranní údaje o růstu dovozů do Číny podpořily sektory svázané se surovinami.US trhy reagují na výše zmíněné lehkým růstem. Výsledky bank dávají výraznou naději, že by se v podobném duchu mohl nést výsledkový kolotoč také v dalších sektorech.Eurodolar vyčkával na US data, která poslala dolar na silnější úrovně. Americká ekonomika je zjevně správně rozjetá a jak včera poznamenala šéfka Fedu Yellenová nejsou zjevná žádná krátkodobá rizika, která by trend trend nějak podstatněji ohrožovala. Ropa se dnes držela poněkud zpátky byť včerejší mix hybných zpráv byl poměrně vydatný - viz níže.Důležitou roli hrál posilující dolar , který omezoval zájem o ropu. Pro černé zlato není silnější americký růst až tak závratným argumentem, protože růst poptávky související s růstem ekonomiky USA s velkou pravděpodobností vykryjí z vlastních zdrojů. Pozitivní efekt bude až zprostředkovaný, pokud růst USA přispěje k růstu ostatních ekonomik ve světě a to není jisté nehledě na zákonitou časovou prodlevu. BCPP dnes především pod taktovkou bank, jež velice rezervovaně reagovaly na výše zmíněné růstové stimuly. Akcie ČEZ se směrem dolu poněkud odpoutaly od hranice 430 Kč , dařilo se Pegasu , který dlouhodobě patří mezi tituly s nejjasnějším a nejsilnějším fundamentálním základem nehledě na příznivou dividendovou politiku.