Tesla zveřejnila ceník dobíjení - od 0,6 do 1,2 Kč/km v přepočtu

Automobilka Tesla Motor loni v listopadu oznámila, že ukončí bezplatný provoz svých dobíjecích stanic a hodlá zavést menší zpoplatnění. Dnes automobilka představila návrh ceníku zpoplatnění dobíjení ve svých Superchargerech. Utržené prostředky hodlá použít především na další rozvoj sítě dobíjecích stanic.Aktuálně Tesla provozuje celosvětově již kolem 795 dobíjecích stanic umožňujících během 30 minut dobít akumulátory svých vozů na kapacitu postačující k ujetí cca 170 mil.Vozy objednané po 15. lednu 2017 při dodání dostanou do vínku roční bezplatný kredit na spotřebování 400 KWh elektrické energie umožňující nájezd kolem 1 000 mil. = cca 1 600 km.Následné dobíjení v Superchargerech bude pak zpoplatněno zhruba tak:- aby motoristé zaplatili 15 USD za ujetí vzdálenosti mezi San Franciscem a Los Angeles (611 km = cca 2,5 centu na kilometr = 0,62 Kč /km)- respektive 120 USD za transkontinentální túru mezi Los Angeles a New Yorkem (4 464 km = cca 2,7 centu na kilometr = 0,68 Kč /km)- respektive 60 EUR za jízdu z Paříže do Říma (1420 km = cca 4,2 eurocentu/km = 1,14 Kč /km)- respektive 400 juanů za cestu z Pekingu do Shanghaje (1250 km = cca 1,18 Kč /km).