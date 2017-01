BoA: Před korekcí ve 2H17 přijde ještě růst

Podle analytiků Bank of America by mohla výraznější korekce přijít až ve druhé polovině tohoto roku, možná až v jeho samotném závěru. Než se tak stane, budou trhy ještě růst. Celou formaci pak analytici trefně pojmenovali "Ikarův obchod". První zakolísání trhů by mělo přijít v lednu až únoru, ale na hlavní korekci to ještě nebude. Ta by měla přijít až později. Zakolísání bude přitom souviset s inaugurací nového US prezidenta, pozdější korekce pak zřejmě s nenaplněním očekávání vkládaných do jeho politiky.Podle analytiků by mohlo v průběhu roku dojít k současnému růstu dolaru i cen zlata , což by mohl být důležitý signál naznačující, že se blíží výraznější změna. Taková souhra se vyskytuje jen velice zřídka a obvykle je signálem blížících se potíží. Dalším varováním by mohl být výprodej bankovních akcií Podle analytiků by měl brzy přijít čas zlata , které bude reagovat na obavy trhu z přílišného růstu inflace . Společný růst s dolarem by pak mohl přijít v případě dalšího utahování rozvolněné měnové politiky ze strany Fedu a dalších centrálních bank.Investoři by mohli také špatně snášet další měnová zasedání amerického Fedu v únoru a březnu, zvláště pokud budou statistiky o vývoji platů a příjmů vykazovat růst hodnot.Analytici BoA také poznamenali, že americká ekonomika oživovala už před listopadovými volbami a ke zlepšování by došlo i bez Trumpova zvolení. Republikánský prezident pouze přiživil růstové naděje už tak rozjeté ekonomiky Analytici banky před US akciemi favorizují investice Evropě , Velké Británii a v Japonsku.