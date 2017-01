MMF si letos posvítí na finanční stabilitu. V Číně, Japonsku či Turecku

Mezinárodní měnový fond se v letošním roce chystá prověřit stabilitu finančních systémů ve čtrnácti zemích. V hledáčku má asijské tygry i evropské trpaslíky.

Čína, Japonsko, Turecko, ale také Lucembursko, Španělsko, Bahrajn nebo Zambie. Tyto a dalších osm zemí plánuje v letošním roce Mezinárodní měnový fond prověřit z hlediska jejich finanční stability. Expertní týmy se zaměří na systematická rizika, zdraví bankovního sektoru nebo rizika nákazy okolních zemí případnou finanční či hospodářskou krizí.

Kromě toho MMF předloží každé prověřované zemi několik hospodářskopolitických doporučení, kterak svůj finanční sektor posilovat a zlepšovat. Konkrétně se pak bude jednat o rady, jak zefektivnit monitoring rizik ve finančním systému, posilovat jeho bezpečnost nebo se připravit na možnost zhoršení podmínek na finančních trzích. Jedná se o pravidelnou činnost MMF, kterou v každé zemi opakuje jednou za pět let.

Fond přináší přehled hlavních charakteristik vybraných zemí, jejichž finanční stabilitu hodlá letos podrobně zkoumat:

Čína

Od propuknutí celosvětové finanční krize stál čínský hospodářský růst v zásadě na nárůstu zadlužení, zejména v korporátní sféře. Zvyšování dluhu se týkalo i firem, jejichž vlastníkem je stát. V posledních měsících roste i objem hypotečních úvěrů. Takový vývoj vytváří na finančním trhu napětí, kdy na jedné straně roste dluh a na straně druhé je zapotřebí udržet zadluženost v udržitelných mezích. Mezinárodní měnový fond také upozorňuje na riziko vzniku mezer v dohledu na finančním trhem, které se objevuje v souvislosti s rozvojem finančních inovací. MMF se proto zaměří zejména na systematické riziko.

Indonésie

V ostrovní zemi jihovýchodní Asie hrají na finančním trhu i v celé ekonomice dominantní roli finanční konglomeráty. Ty spravují přibližně 70 procent aktiv všech finančních institucí. MMF se blíže podívá na jejich fungování a bude se snažit pojmenovat oblasti, ve kterých je třeba zavést integrovaný a efektivní dozor nad finančním sektorem. Stejně tak posoudí, jak zafungoval legislativní rámec, který byl v zemi nedávno schválený.

Japonsko

Když bylo Japonsko pod drobnohledem MMF naposledy (v roce 2012), ziskovost jeho finančních institucí byla podstatně vyšší. To se od té doby změnilo. Proto dnes velké banky a pojišťovny expandují do zámořských oblastí, kde hledají vyšší míru zhodnocení svých aktiv. Menší banky se naopak snaží zvýšit svou expozici na realitním trhu a ve středně velkých firmách. MMF se proto bude soustředit na rizika zahraniční expanze, stejně jako na dlouhodobý výhled finančního sektoru v kontextu demografických změn a nízkého hospodářského růstu.

Lucembursko

Lucembursko disponuje druhým největším sektorem investičních fondů. Ziskovost jeho bankovního sektoru je tak do značné míry závislá právě na tom, jak jsou investiční fondy zdravé a výkonné. V případě Lucemburska Fond využije především paletu zátěžových testů, jimiž bude zdraví finančního sektoru v nejmenší zemi Beneluxu prověřovat.

Saudská Arábie

Dlouho trvající období nízkých cen ropy již ovlivňuje celou saudskou ekonomiku. Ačkoli finanční sektor, jemuž dominují banky, poměrně slušně odolává, právě teď je podle MMF vhodná doba na provedení nutných reforem. Ty by se měly týkat například mezibankovního trhu, což by pomohlo bankám pomohlo diverzifikovat kanály, jimiž si opatřují finanční zdroje. Fond právě toto považuje za klíčovou oblast, na kterou se chce zaměřit.

Španělsko

V případě větší z obou zemí Pyrenejského poloostrova bude Mezinárodní měnový fond zkoumat především to, jaký pokrok Španělsko učinilo od bezprostředně pokrizového období. Ve středu zájmu budou hlavně banky a jejich schopnost generovat zisk v prostředí s nízkými úrokovými sazbami. Fond se také zaměří na to, jak se vzpamatovaly z finanční krize nebo jakým způsobem by se dokázaly vypořádat s dopadem externích šoků.

Zambie

Hospodářství této africké země je vysoce závislé na nerostných surovinách. Nízká cena mědi a neudržitelný deficit veřejných rozpočtů jsou dvě hlavní příčiny ekonomické stagnace Zambie. MMF bude řešit právě fiskální stabilitu a hledat způsoby, jak by se země mohla z tohoto bludného kruhu vymanit.

-usi-