Central Group loni prodal 1243 bytů za 5,2 miliardy. Příjmy rostly téměř o polovinu

Central Group loni prodal 1243 bytů za více než 5,2 miliardy korun. Počet prodaných bytů meziročně vzrostl o téměř čtvrtinu. Příjmy z prodeje bytů byly ale vyšší skoro o 48 procent, a to vzhledem k růstu cenové úrovně na trhu a také díky zařazení většího počtu luxusnějších, zároveň ale nákladově náročnějších, projektů blíže centru Prahy do prodeje. Celkové příjmy z prodeje bytů, rodinných domů i pozemků se loni zvedly na 5,5 miliardy korun. Vzhledem ke složité konsolidaci v koncernu čítajícím 80 firem by bylo předčasné odhadovat konkrétní výši čistého zisku. I ten ale rostl oproti roku 2015, kdy dosáhl 637 milionů korun. Přesný údaj bude k dispozici v letních měsících.

Příjmy z prodeje bytů u Central Group odpovídají částkám uzavřených kupních smluv na byty, které se již staví nebo jsou plně dokončeny. „Rok 2016 byl pro Central Group nadmíru úspěšný. Firma zaznamenala historicky nejvyšší meziroční skok a upevnila tak své dlouhodobé postavení jedničky na trhu,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský . Výborné prodejní výsledky v loňském roce ovlivnila především vysoká poptávka po novém bydlení, která byla tažena nízkými sazbami hypoték. Velký vliv na důvěru lidí v budoucnost, a tím i na ochotu investovat a pořídit si nové bydlení, má i rostoucí ekonomika a nízká nezaměstnanost.

Uplynulý rok byl pro Central Group také ve znamení dokončení vůbec největší bytové stavby v ČR. V září byla zkolaudována Residence Garden Towers na pražském Žižkově se 700 byty na jedné adrese. Firma již ve své historii postavila řadu větších projektů, vždy však šlo o celé areály, které se budovaly postupně po etapách. Dnes jsou všechny nabízené byty v Residenci Garden Towers v podstatě vyprodané, na trhu zbývá posledních 19 volných.

Rekordní investice

„Firma zároveň uskutečnila vůbec největší akvizici ve své historii a v rezidenčním developmentu vůbec. Koupila pozemky severně od Nákladového nádraží Žižkov. Tento zanedbaný a dlouhodobě nevyužívaný brownfield v centru Prahy chceme v dohledné době přeměnit na kvetoucí Parkovou čtvrť,“ dodal Kunovský. Na urbanistické koncepci Central Group spolupracuje s renomovaným architektem Jakubem Ciglerem. Pro samotné architektonické ztvárnění chce oslovit hned několik předních architektů a vybrat několik konceptů z připravovaného workshopu, které dají nové čtvrti architektonickou pestrost. Celkem by v Parkové čtvrti mělo vzniknout 2100 až 2600 bytů investičním nákladem kolem devíti miliard korun. Stavět by se mohlo začít již v roce 2019.

Central Group je i nadále jedničkou na trhu rezidenčního developmentu v ČR

V loňském, roce dal Central Group do prodeje téměř 1000 bytů. V aktuální nabídce je 359 bytů a další stovky jsou ve výstavbě. Také do budoucna chce firma zachovat největší rozsah a nejpestřejší nabídku na trhu. Perspektivu výstavby má zajištěnu na řadu let dopředu. Vlastní pozemky a projekty pro výstavbu celkem 15.000 bytů.