Praha close - Nový rok pro burzu začal růstem. Pomohly finance, ČEZ klesal

Pražská burza vstoupila do nového roku odhodlaně. Průběžné ztráty se jí podařilo zastavit a první obchodní den roku zakončila růstem o 0,26 procenta na 924,04 bodu. Aktivita byla v souladu s naším očekáváním velmi nízká. Před závěrečnou aukcí se zobchodovaly papíry za slabých 88 milionů Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok činí 0,640 miliard Kč, což je více než sedminásobek dnešního čísla.



Vzhůru dnes Prahu táhly především finanční tituly, utility naopak tlačily burzu dolů. Z finančních titulů Praze nejvíce k růstu pomohla Erste. Akcie rakouské bankovní skupiny v pražské lince stouply o 0,78 procenta na 764,10 Kč za akcii. Rakouská pojišťovna VIG stoupla o 1,2 procenta na 582,30 Kč za akcii a Komerční banka přidala 0,24 procenta na 887,10 Kč za akcii. Ztrácely naopak akcie Moneta Money Bank, které odepsaly 0,12 procenta na 82,70 Kč za kus.



Největší díl dnešního objemu si nicméně ukousl ČEZ. Akcie polostátního gigantu klesly o 0,23 procenta na 429 Kč za akcii poté, co titul během dne přechodně prorazil důležitou technickou hranici 430 Kč.



Z utilit dolů mířil i Unipetrol, který odepsal 0,38 procenta na 183,10 Kč za akcii.



Za slabým objemem obchodů stojí fakt, že světové burzy v Londýně či v New Yorku zůstaly dnes zavřené. Evropským akciím se ale jinak celkově dařilo, evropský akciový index EuroStoxx 50 se během dne dostal na nejvyšší hodnoty od prosince 2015 a německý DAX na nejvyšší hodnoty od srpna 2015. V zeleném se obchodovalo i ve zbytku regionu, polský index WIG 20 naposledy rostl o 0,5 procenta a maďarský BUX o 0,22 procenta.