ETF ochraňující proti náhlým vzestupům a pádům

Fondy reagující na volatilitu můžou pomoci ochránit Vaše portfolio před náhlými prudkými výkyvy a majetkovými ztrátami.

Například Direxion nyní nabízí sadu ETF reagujících na volatilitu, které přizpůsobují přidělování do skupin cílových aktiv (jako jsou například americké akcie s velkou tržní kapitalizací) v závislosti na nedávno pozorované volatilitě podkladových cenných papírů. Když je volatilita nízká, tyto ETF můžou jít až do 150% longu, a tím efektivně zesilovat dosažených pozic. Pokud ale volatilita prudce vzroste, alokace výrazně klesne k rizikovým aktivům (výnosy jsou převáděny na hotovost). Tyto ETF mohou být zajímavou alternativou tříd aktiv, které mají často klíčové podíly v dlouhodobých portfoliích, což umožňuje levný způsob jako realizovat to, co by jinak mohlo být velice časově náročné a nákladné.

Příklady ETF reagující na volatilitu:

Direxion S&P 500 RC Volatility Response Shares (VSPY)

Direxion S&P 1500 RC Volatility Response Shares (VSPR)

Direxion S&P Latin America 40 RC Volatility Response Shares (VLAT)