Co může akciovému býku zlámat nohy (a rohy) v roce 2017?

Rok 2017 je za dveřmi. Bude v zámoří pokračovat akciová rally, nebo se býci rozutečou a přenechají místo medvědům? Následujících šest argumentů nejčastěji skloňují ti, kdo v pokračování růstu cen akcií příliš nevěří.

1. Nenaplněná politická očekávání

Akciový index S&P 500 od zvolení Donalda Trumpa příštím americkým prezidentem přidal přibližně šest procent. Investoři uvěřili, že nižší daně, uvolňování regulace v některých odvětvích a fiskální stimuly v podobě posílených investic do infrastruktury postrčí ekonomiku USA výše. Někteří analytici ale upozorňují, že Trump zatím nepředstavil žádné konkrétní opatření. Pokud by investory Trump zklamal, hrozí, že americké akcie umažou mnohem více, než kolik za poslední měsíc a půl získaly.

2. Pokračování slabé ziskovosti firem

Analytici oslovení agenturou Thomson Reuters aktuálně v průměru očekávají, že za letošní čtvrtý kvartál podniky z indexu S&P 500 vykážou nárůst zisků o 6,1 %, za první čtvrtletí 2017 o 13,9 % a za druhý kvartál 2017 o 11,8 %. Růst americké ekonomiky ale bude podle ekonomů výrazně slabší, a tak je otázka, zda se ziskovost podniků skutečně bude zvyšovat tak rychle.

3. Růst výnosů na dluhopisových trzích

Očekávání utahování měnové politiky Fedu mimo jiné zvyšuje výnosy vládních dluhopisů USA a s tím i výnosy dalších dluhových cenných papírů. Analytici se přitom shodují, že jedním z katalyzátorů akciové rally, která ve Spojených státech trvá od roku 2009, je nízká atraktivita bondů v porovnání s akciemi. Růst dluhopisových výnosů může z amerického akciového trhu odsát poměrně velký objem kapitálu, v důsledku čehož může z amerických burz zmizet růstové momentum.

4. Pokračující posilování dolaru

Ke koši šesti hlavních světových měn se dolar aktuálně pohybuje kolem 14letých maxim. Ani to ale nemusí být konečná. Pokračování dolarové rally, jež by mohlo živit hlavně rychlejší než očekávané utahování měnové politiky Fedu, by v každém případě bylo špatnou zprávou pro americké společnosti, jež generují velkou část tržeb v zahraničí. Silnější dolar rovná se slabší tržby a slabší tržby rovná se nižší zisky.

5. Opětovný propad cen ropy

Nízké ceny ropy jsou dvousečnou zbraní. Na jednu stranu podporují utrácení spotřebitelů, jelikož těm díky nižším cenám pohonných hmot v peněženkách zbývá více peněz, na druhou stranu ovšem stlačují zisky energetických podniků, jež jsou posléze nuceny omezovat investice, což nepříznivě působí na celou ekonomiku. Ceny ropy se nyní nacházejí nejvýše od loňského léta, nahoru je ale v posledních dnech hnala pouze víra, že OPEC a další významní těžaři černého zlata dostojí nedávné dohodě a omezí produkci. Pokud by některý ze členů OPEC od dohody couvl, mohli by se rychle přidat další a dohoda o omezení těžby by vzala zasvé.

6. Růst geopolitických rizik

Evropu čeká v roce 2017 několikero důležitých voleb, které mohou významně ovlivnit situaci nejen na starém kontinentu, ale i v USA. Důležitý bude také další vývoj na východě, například v Jihočínském moři, kde hrozí konfrontace říše středu s dalšími mocnostmi regionu.

Týden na trzích podle burzovních grafů: Předvánoční klid posunul americké indexy mírně výše