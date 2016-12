Trumpův poradce varuje před „smrtí Čínou“

Šéfem nově vzniklé Národní rady pro obchod při Bílém domu, která má po inauguraci radit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi s obchodní a průmyslovou strategií, se stane profesor Peter Navarro. Muž držící doktorát z ekonomie z Harvardu je známý především svými knihami, v nichž prosazuje názor, že Spojené státy by měly zaujmout agresivnější postoj vůči Číně kvůli podle něj probíhající ekonomické konfrontaci mezi oběma velmocemi.



Navarro bude ve své nové pozici spolupracovat hlavně s miliardářem Wilburem Rossem, který byl jmenován ministrem pro obchod (psali jsme ZDE). Zároveň však bude podle vyjádření Trumpova týmu radit novému prezidentovi s vyjednávací strategií, vyhodnocovat schopnosti amerického zpracovatelského a obranného sektoru, dbát o jejich zdraví a koordinovat vládní investice do infrastruktury a obrany.



Vizionář nebo alarmista?



Navarro patří mezi akademiky za jednoho z největších odpůrců čínské zahraniční ekonomické politiky. Ve své nejznámější knize Smrt Čínou (Death by China) například tvrdí, že přijetí Číny do Světové obchodní organizace (WTO) bylo pro americký průmysl a dělníky katastrofou, a že Čína se nestydí porušovat pravidla a manipulovat svou měnu k tomu, aby podpořila konkurenceschopnost svých výrobních podniků.



Musíme však podotknout, že to, co platilo před několika lety, neplatí nutně nyní – Čína už od roku 2014 svou měnu neoslabuje, ale naopak ji podporuje a obává se odlivu kapitálu (psali jsme ZDE). Zatímco Trump Navarra jako autora v tiskovém prohlášení vychvaluje jako vizionáře a člověka, který by mohl pomoci vrátit Američanům dobře placená pracovní místa, deníky jako Los Angeles Times a New York Times (oba před volbami podpořily protikandidátku Hillary Clintonovou) Navarra v knižních recenzích obvinily z alarmismu hraničícího s xenofobií.



Smrt Čínou



Kniha Smrt Čínou z roku 2011 byla také zfilmována jako dokument – za poznamenání stojí, že jako vypravěč ve filmu vystupuje herec Martin Sheen, známý především z Coppolova válečného eposu Apokalypsa, nebo ze seriálu Západní křídlo.



Celý dokument je ke zhlédnutí v angličtině ZDE.





Zdroj: Youtube