Nechť USA sníží svou poptávku po opioidech, apeluje Čína

Spojené státy by namísto obviňování Číny měly podniknout kroky ke snížení své poptávky po opioidních lécích. S takovým poselstvím přišel Yu Haibin, šéf čínské protidrogové komise.

Čína a Spojené státy dlouho pracovaly na společném postupu v boji proti ilegálnímu obchodu s léky na tišení bolesti, takzvanými opioidy. Z Číny však přišlo prohlášení, které může tuto křehkou spolupráci narušit. Američané se prý mají zaměřit především na redukci poptávky svých občanů po opioidech namísto obviňování Číny z příliš velké produkce těchto látek. Říše středu je totiž hlavním zdrojem přílivu opioidů do USA.

„Je pro nás velmi obtížné pohyb těchto léků dokonale kontrolovat, jelikož čelíme obrovské poptávce ze Spojených států,“ řekl na pátečním brífinku v Pekingu šéf Čínského národní komise pro kontrolu návykových látek Yu Haibin. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na China Daily.

Nepopíráme, ale důkazy chybí

„Naše strana nepopírá, že z Číny do USA tyto léky míří, ale nikde jsem zatím neviděl důkaz o tom, jak velké objemy to jsou. Tedy zda jde o dvacet či osmdesát procent celkového dovozu opioidů do USA,“ dodal Yu podle listu USA Today. Američané si prý u čínských úřadů stěžovaly v roce 2016 roce jen na šest zásilek s tišícími léky.

V říjnu 2016 ale agentura AP odhalila dvanáct čínských společností, které plánovaly do světa vyvézt nespecifikované množství carfentanilu, jehož cena se na trhu pohybuje řádově v několika tisících dolarů za kilogram. Nikdo se však prý případem blíže nezabýval. Carfentanil je přitom stokrát silnější analgetikum než fentanyl. Používá se jako anestetikum pro slony a jiná velká zvířata.

Yu také apeloval na Spojené státy, aby s Čínou více sdílely data a jejich policejní orgány intenzivněji spolupracovaly s těmi čínskými. Podle něj je laxní americký přístup k nakládání s opioidy hlavní příčinou masivně rostoucí poptávky v USA. Vedle toho prý také nedostatečné vzdělání obyvatel v této oblasti a fakt, že v některých státech je legalizovaná marihuana, což má za následek méně důsledné tažení proti drogám obecně. „S tím, jak se v mnoha státech USA dekriminalizovalo užívání marihuany, veřejnost začala být méně intolerantní i vůči jiným drogám, což má své nepochybné negativní dopady,“ dodal Yu Haibin.

Čína přitvrdila

Spolupráce mezi Čínou a Spojenými státy byla doposud v této oblasti na velmi vysoké úrovni a probíhala se značnou intenzitou. Podle USA Today jde o „světlé místo ve vztazích, které občas bývají složité“. Ačkoli Peking řekl, že Spojené státy pro svá tvrzení o Číně coby hlavním zdroji opioidů nemají pádné důkazy, spolupráce se v posledních měsících prohloubila. Čína již trh s fentanylem reguluje, stejně jako s celou řadou dalších podobných komponent pro výrobu tišících léků.

Od začátku roku 2016 čínské úřady zadržely desítky exportérů syntetických léků, zlikvidovaly několik ilegálních laboratoří a zabavily tuny psychoaktivních látek, které se k výrobě opioidů používají. Poslední čínský „úlovek“ je z listopadu, kdy se Číňanům v součinnosti s Američany podařilo zabavit bezmála pět kilogramů různých opioidních látek a rozbít devatenáctičlenný gang, který působí po celé Číně.

Opioidy představují pro Spojené státy v posledních letech skutečně vážný problém. Za uplynulý rok zemřelo v USA přes 66 tisíc lidí v důsledku předávkování tišícími léky, což představuje meziroční nárůst o 17,4 procenta. Prezident Donald Trump v říjnu označil opioidní krizi jako jednu z hrozeb pro veřejné zdraví a se svým čínským protějškem hovořil o tom, jak „smrtící vlnu“ zastavit.

Opioidy horší než AIDS

Kvůli zneužívání tišících léků se druhý rok v řadě u Američanu snížila naděje dožití. V roce 2016 dosahovala střední délka života 78,6 let. To je o jeden měsíc méně než v roce 2015 a dokonce o tři měsíce méně než v roce 2014. Takový vývoj nastal v USA po více než padesáti letech.

„Čísla jsou znepokojující,“ řekl listu USA Today Robert Anderson, šéf oddělení pro úmrtnostní statistiku při Národním centru zdravotní statistiky (NCHS – National Center for Health Statistics). Poslední případ, kdy došlo ke snížení střední délky života, ale pouze o jediný měsíc, byl v USA zaznamenán v roce 1993. Tehdy šlo o důsledek epidemie choroby AIDS.

