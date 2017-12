Čínské dotace vychovaly konkurenta Tesly, plně nabitý je za 3 minuty

Čínský výrobce elektrických automobilů NIO začal prodávat svůj první vůz SUV pouhé tři roky po založení společnosti. Model ES8 za poloviční cenu Tesly X nabízí porovnatelný dojezd a "plnou nádrž" již za 3 minuty. Automobilka tak ilustruje rychlý rozvoj elektrických automobilů na čínském trhu a sílu vlivu podpory čínského státu.

Model ES8 s dojezdovou vzdáleností přes 500 km startuje s cenovkou 448 000 juanů (68 000 USD) a zákazníci si automobil mohou objednat skrze dedikovanou mobilní aplikaci, oznámila tento týden společnost NIO. Porovnatelný model Tesla Model X vyjde v Číně na 836 000 juanů, za benzínové BMW X5 pak čínští zákazníci zaplatí 593 300 juanů. „Tesla je rozhodně náš hlavní konkurent v tom smyslu, že si zákazníci budou vybírat především mezi našimi produkty. Již teď máme zákazníky, kteří nám dali přednost právě před Teslou“, řekl zakladatel a předseda představenstva společnosti William Li.

Čínská vláda do rozvoje trhu s elektrickými vozy agresivně investuje již delší dobu, snaží se totiž tímto způsobem alespoň částečně snížit problém s těžce znečištěním ovzduším. Zároveň také omezuje i závislost čínské ekonomiky na dovozu ropy. Boj o zisk podílů na expandujícím čínském trhu s elektrickými vozidly pak zesílil po říjnovém oznámení Pekingu, že zvažuje zavedení časového horizontu pro zákaz prodeje vozů na fosilní paliva. Čínská vláda také schválila regulaci přikazující automobilkám splňovat rostoucí kvóta na poměr elektromobilů.

Pro dosažení svých cílů vypsala centrální vláda vysoké dotace, ke kterým se v mnoha případech přidává finanční podpora ze strany jednotlivých regionálních vlád. Podle šanghajské poradenské firmy Yale Zhang Auto Foresight může celková podpora na vozidlo dosáhnout až 15 000 USD. Ratingová agentura Fitch pak dodává, že čínské dotace na elektromobily jsou globálně druhé nejštědřejší. Na vyšší příspěvek podle agentury dosáhnou pouze zákazníci v Norsku.

Peking investuje také do stavby infrastruktury pro elektromobily, včetně rozšíření sítě nabíjecích stanic. Právě této nabídky chce NIO plně využít, do roku 2020 chce v Číně mít přes 1 100 „vyměňovacích“ stanic. Majitelé modelu ES8 si na těchto stanicích budou moci nechat vyměnit svou vybitou baterii za plně nabitou. Výměna baterií by měla trvat pouhé 3 minuty, samotná stanice pak může být postavena za jeden den, říká Li.

NIO, založená v roce 2014 a dříve známá pod jménem NextEV, v nedávné době získala investici ve výši 1 mld. USD od skupiny investorů vedených čínským gigantem Tencent. Podle zdrojů Bloombergu zvažuje společnost vstup na jednu z amerických burz v průběhu příštího roku. Podle Williama Li ale žádné pevné datum pro IPO ještě stanoveno není.



Zdroje: Bloomberg, FT, Reuters