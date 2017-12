ECB sazby nemění, čeká se na Draghiho

Evropská centrální banka podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. Klíčová hlavní refinanční sazba zůstává na nule, depozitní sazba na -0,4 procenta a krajní zápůjční sazba na 0,25 %. Rada guvernérů také potvrdila, že od ledna 2018 hodlá nadále provádět čisté nákupy aktiv v rámci programu nákupu aktiv v měsíčním objemu 30 mld. EUR, a to do konce září 2018 nebo podle potřeby i delší dobu.



To, že ECB dnes nastavení politiky nezmění, se na trzích obecně přepokládalo. „Těžko bude měnit svůj výhled, který nově nastavila na minulém zasedání,“ uvedl před výsledkem dnešního měnověpolitického jednání ve Frankfurtu analytik Patria Finance Tomáš Vlk. „Příští, už oznámený, krok přijde na přelomu roku, kdy klesnou měsíční nákupy aktiv na polovinu, připomíná Vlk.

Trhy nyní čekají na tiskovou konferenci prezidenta ECB Maria Draghiho. Začíná ve 14:30 h

Zdroje: Patria.cz, ECB