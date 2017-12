Proč milovníkům kryptoměn nevadí, že je bitcoin bublina?

Extrémně prudký růst cen finančních aktiv není nikdy zdravý. Bitcoin není výjimkou. Fanoušci kryptoměn jsou ale vůči varování hluší. Proč?

Na začátku letošního roku se kurz bitcoinu pohyboval kolem 1 000 USD, na konci listopadu pokořila populární kryptoměna metu 11 000 USD. Křivka kurzu bitcoinu se nápadně podobá indexu Nasdaq Composite na konci 90. let minulého století či vývoji cen tulipánových cibulek během takzvané tulipánové horečky v 17. století.

Bitcoin může skutečně být obrovskou bublinou. To ale lidem, kteří do něj investují, nemusí nutně vadit. Jak upozorňuje sloupkař portálu TechCrunch Jon Evans, těm, kdo do bitcoinu investují, často nejde v první řadě o zisk, nýbrž o to, aby "byli u toho". "Podobně jsou na tom i někteří investoři-fanoušci Tesly, Snapchatu či třeba Uberu," říká Evans.

Právě Uber je skvělým příkladem toho, že peníze evidentně nejsou vždy to jediné, na co se investoři dívají. Z finančního hlediska je Uber katastrofa. Asi nikdo již nepočítá s tím, že by se provozovatel alternativní taxislužby někdy dostal do zisku, přesto do firmy stále tečou obrovské peníze. Proč? Uber je považován za prestižní záležitost. Ti, kdo do něj investovali, se považují za vyvolené a dávají to patřičně najevo. Firma způsobila v řadě zemí revoluci v taxi dopravě, takže ti, kdo mají v Uberu podíl, se (mimo jiné) považují za iniciátory historických změn. Tesla nebo Snapchat jsou na tom podobně.

Bitcoin může od základů změnit způsob fungování bezhotovostních plateb a technologie blockchainu, která je jeho páteří, i řadu další oblastí. To ale neznamená, že tu bitcoin bude navždy a jeho cena poroste do nebe. Může se ukázat, že jeho ocenění je obří bublina. To však není nic, co by trápilo odhodlané bitcoinové pionýry. Tedy alespoň některé.