Babiš nechce kvůli JE dělit ČEZ tak, jak to navrhuje vedení firmy

Designovaný premiér Babiš v HN zopakoval svůj postoj k výstavbě nových bloků v JE Dukovany: " ČEZ by měl vzít Dukovany, ocenit je, vložit do stoprocentní dcery a udělat tendr na dodávku technologie a financování." Babiš nesouhlasí s rozdělením společnosti na dvě části tak, jak to v jedné z variant navrhuje ČEZ. Do jednání o dostavbě zatím vstoupilo šest firem: Rosatom, EDF, CGN, Westinghouse, KHNP a Atmea (HN).



Toto vyjádření je v souladu s dřívějším postojem designovaného premiéra. My vidíme možnou stavbu nových bloků v Dukovanech na čistě tržní bázi v současných podmínkách energetického trhu jako velmi rizikový projekt. ČEZ by podle nás nebyl schopen dosáhnout z projektu návratnosti toto riziko pokrývající. Firma by bez státní účasti pravděpodobně také nezískala dostatečné množství závazných nabídek na stavbu. Zprávu tak vnímáme jak o mírně negativní, ale předpokládáme, že projekt bude muset nějakou formu státní podpory získat, jinak se neuskuteční.



Petr Bártek