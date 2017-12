Vývoj na devizovém trhu ve 49. týdnu (4.12.-8.12.2017)

• Koruna vůči ploskému zlotému v první polovině tohoto týdne oslabovala a krátce dokonce zamířila nad hladinu 6,10 CZK/PLN. Ve druhé polovině týdne se obchodování přesunulo zpět, blíže k hranici 6 CZK/PLN.

• Oproti ČR nebyly v Polsku v tomto týdnu zveřejněny žádné důležitější makroekonomické statistiky. Hlavní makroekonomickou událostí bylo zasedání Polské centrální banky (NBP), poslední v letošním roce. NBP podle předpokladů ponechala úrokové sazby beze změny, tj. hlavní úrokovou sazbu na hodnotě 1,50 %. Jedinou změnou tak bylo snížení úrokové sazby na povinné minimální rezervy od příštího roku na 0,5 % ze současných 1,35 %.

• Ani rychlejší růst listopadové inflace v kombinaci s růstem polské ekonomiky o 4,9 % r/r ve 3. čtvrtletí NBP nijak neovlivnily v názoru sazby zvyšovat nejdříve v závěru příštího roku. Guvernér NBP A. Glapiński dokonce na tiskové konferenci prohlásil, že sazby by se v příštím roce neměly zvyšovat vůbec. Glapiński to zdůvodnil mírným zvolněním růstu mezd, nízkou jádrovou inflací a slabšími investicemi. Na sklonku letošního roku je tak stále více nepravděpodobné, že by některá ze středoevropských centrálních bank (maďarská MNB či polská NBP) v brzké době se zvyšováním sazeb následovala českou ČNB.

Vývoj EUR/USD