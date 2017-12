IATA zlepšila výhled ziskovosti aerolinek pro tento a příští rok

Analytici IATA vylepšili sv odhady ziskovosti earolinek v tomto a příštím roce. Letošní zisky leteckých přepravců vzrostou na celkových 34,5 mld. USD , což je o 3,1 mld. USD nad původními odhady.V roce 01 pak zisky dále porostou o cca 11% na historicky rekordní úrovně. V roce 2016 zisky aerolinek dosáhly úrovně 34,8 mld. USD Za zlepšením odhadů stojí především růst cen letenek související s růstem osobní přepravy a rostoucí poptávka po nákladní přepravě.Na zlepšení ziskovosti se budou podlet všechny hlavní geografické oblasti. Obsazenost letů dosáhne v roce 2018 úrovně 81,4%. Celkový počet přepravených cestujících by mohl dosáhnout úrovně 4,3 miliardy, ziskovost přepočtená na jednoho pasažéra by mohla růst o 45 centů na 8,9 USD Cena leteckého paliva by měla růst o cca 13%, což by mohlo negativně zasáhnout výsledky aerolinek, které nebudou dostatečně zajištěné vůči tomuto pohybu. To se týká především provozovatelů v USA a Číně.