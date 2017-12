Aetna souhlasí se svým prodejem za 69 mld. USD

Autor: Michal Kminiak

Představenstvo společnosti Aetna Inc. (AET.N) v neděli schválilo svůj prodej firmě CVS Health (CVS.N) za přibližně 207 dolarů za akcii.

Tento obchod, který bude letošní největší akvizicí společnosti, označil New York Times za „dohodu, která může přetvořit americké zdravotnictví“. Spojuje totiž jednu z nejstarších pojišťoven, jejíž dalekosáhlé podnikání se pohybuje od zaměstnanecké zdravotní péče po celonárodní plánování, s firmou poskytující tradiční i spotřebitelské zdravotní pojištění a lékařskou péči.

Dle dohodnutých podmínek obdrží akcionáři společnosti Aetna 145 dolarů za akcii a 0,8378 akcie společnosti CVS Health za každou akcii společnosti Aetna. Akcionáři firmy Aetna budou vlastnit přibližně 22 % kombinované společnosti, zbytek připadne držitelům CVS. Zdroj také uvedl, že tři členové vedení firmy Aetna, včetně současného CEO Marka Bertoliniho, usednou do představenstva společnosti CVS.

CVS by rádo využilo svých levných klinických pracovišť k ušetření více než 1 miliardy dolarů ročně na zdravotních nákladech přibližně 23 milionů zákazníků Aetny. Nová struktura společnosti by také měla být schopna lépe vyjednávat o nižších cenách léků a navýšit tak tržby za maloobchodní prodej. Společnost dále očekává, že v nadcházejících letech investuje miliardy dolarů do klinik a služeb, které jsou z velké části financovány odkloněním financí z jiných plánovaných investic. Kliniky by tak sloužily jako alternativa k nákladnějším ambulantním návštěvám.

Analytici uvádějí, že, vzhledem k silné konkurenci, by tato smlouva mohla vyvolat další velké fúze v oblasti zdravotnictví.