Evropo, připrav se - ETF mají před sebou zářnou budoucnost

Autor: Zuzana Janková

Podle BlackRock, největšího správce aktiv na světě, existuje obrovská suma peněz určená pro evropské burzovně obchodované fondy. Objem aktiv v evropských ETF může prudce vzrůst, jakmile se v následujícím roce projeví směrnice MiFID II o trzích finančních nástrojů a podnikání na kapitálovém trhu.

Stephen Cohen ze společnosti BlackRock reagoval na výzkum Bloomberg Intelligence, který naznačil, že aktiva v ETF se mohou reálně během následujících pěti let více než zdvojnásobit až na hodnotu 2 biliony USD. Nařízení MiFID II lze označit za hlavní katalyzátor, který by měl urychlit růst evropských ETF. Zvýšená regulace a transparentnost po finanční krizi hraje do karet právě pasivně spravovaným fondům. Ve spojení s jejich nízkou nákladovostí v rámci které, si účtují zlomek poplatků oproti klasickým podílovým fondům, získávají na své popularitě. To jim dopomohlo získat více než 3 biliony USD v USA, ale růst v Evropě zaostává.

Na očekávání implementace nových pravidel již reagují společnosti jako například Invesco, která zakoupila evropské emitenty, dále JPMorgan Chase & Co, která uvádí své první ETF v Londýně.

Dle analytiků Morningstar lze zařadit mezi tři nejvýkonnější evropské fondy Lyxor MSCI Europe ETF (JC5), který je syntetický replikovaný s výnosem 13,5 % za uplynulý rok a s tříletým překonáváním svého benchmarku MSCI Europe. Fond vykazuje v posledních letech nadprůměrnou výkonnost očištěnou o riziko ve srovnání se svými kolegy v této kategorii.

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) je jedním z nejlevnějších a nejrozsáhlejších evropských akciových fondů. Fond dosáhl v uplynulém roce 12,2 % výnos. Zaměřuje se především na akcie vyspělých evropských zemích s kvalitně diverzifikovaným portfoliem obsahující akcie více než 900 společností.

Vanguard FTSE Europe Index fund ETF Shares (VGK) obdobně jako předcházející dva fondy i tento fond nabízí levný přístup k různorodému spektru evropských akcií. Nicméně jeho výkonnost nevyniká mezi svými konkurenty. Ve svém portfoliu obsahuje téměř 1100 akcií v rámci 15 vyspělých evropských zemích.

