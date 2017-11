Kofola: KMV by mohla koupit aktiva Pepsi v regionu CEE

Druhý největší místní konkurent Kofoly, Karlovarské minerální vody, údajně jedná o převzetí aktiv PepsiCo v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zdroj řekl, že by obchod mohl být oznámen do konce roku (HN, FleetSheet).

Tato fúze by mohla zlepšit prostředí v maloobchodě, jelikož se PepsiCo v posledních letech snaží zaujmout větší podíl na trhu agresivními cenami. Na HoReCa trhu by mohl být dopad naopak nepříznivý, jelikož by KMV rozšířilo své portfolio o produkty Pepsi.



Petr Bártek, analytik