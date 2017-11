Kde také probíhají "závody ve zbrojení"

Na světovém trhu s klíčovými surovinami do elektroaut se schyluje k souboji. A Čína taktizuje.

Jenom v letošním třetím čtvrtletí stouply světové prodeje elektrických vozidel, tedy vozů na bateriový pohon a plug-in hybridů, meziročně o 63 procent na nový rekord. Oproti předešlému kvartálu se odbyt zvýšil o téměř čtvrtinu, ukazují také data Bloomberg New Energy Finance.

Podíl Číny? Na světových prodejích těchto vozidel má nyní více než poloviční podíl. Vláda v Pekingu se snaží zamezit dalšímu znečišťování životního prostředí a čínský trh s elektromobily nabobtnal na dvojnásobek. Čínskou poptávku po elektrických vozidelch zachycuje graf níže. Podle spoluautorky studie Bloombergu Aleksandry O’Donovanové existuje ještě jeden důvod čínské elektroexpanze než jenom znečištěný vzduch ve městech. Druhá největší ekonomika světa se snaží zbouchat vlastní hrdiny, kteří by čínskou vlajku nesli na mezinárodní kolbiště.

Bateriové "závody ve zbrojení"

Čínské zdroje lithia, které se používá v nabíjecích bateriích, jsou ale omezené. A země se poohlíží v zahraničí. Letos na podzim koupila čínská automobilka Great Wall Motor podíl v australském těžaři lithia Pilbara Minerals. Už dříve v tomto roce učinila něco podobného čínská Ganfeng Lithium, která skočila po pětinovém podílu v argentinském projektu. Obdobná dohoda (o 2procentním podílu) mezi jinou čínskou a chilskou firmou proběhla loni.



„V bateriích probíhají globální závody ve zbrojení,“ říká podle CNN Simon Moores z analytické společnosti Benchmark Mineral Intelligence. „Kdo bude ovládat dodavatelský řetězec, bude ovládat budoucnost prostoru s elektrickými vozidly.“

Ceny míří nahoru



Zatímco státním podnikům v Pekingu komunistické úřady údajně našeptávají, aby se dívaly po dalších zdrojích za hranicemi, západní společnosti nechával dosud tento druh investice podle některých názorů zatím chladnými. Málo vlastních zdrojů lithia má přitom Evropa i Spojené státy.



Rostoucí zájem o tento stříbřitý kov přitom šroubuje jeho ceny nahoru. Od začátku roku se zvýšily o 40 procent na zhruba 14 000 USD za tunu, ukazují také údaje Benchmark Mineral Intelligence. A lví podíl asi nemá zrovna Tesla, i když té se v médiích dostává snad nejvíce pozornosti. Dvě třetiny světových dodávek baterií do elektrovozů se podle Benchmark Mineral Intelligence vyrábějí právě v Číně. Na omezenou nabídku ukazují podle expertů také ceny uhličitanu lithného, který je možné najít v katodách lithium-ionových baterií. V říjnu se jeho ceny dostaly poprvé od roku 2009 nad ceny hydroxidu lithného, který bývá dražší.



Ještě vzácnější než lithium je ovšem kobalt. Dvě třetiny dodávek pocházejí z Konga, kde si Čína loni obstarala většinu v tamním dole na zlato za více než 2,5 miliardy USD. Cena kobaltu se od té doby více než zdvojnásobila.



Nejnovější zpráva Bloomberg New Energy Finance přitom předpovídá ještě něco: Prodej elektrických vozidel letos poprvé překoná metu jeden milion vozů. V této souvislosti je vhodné zmínit plány některých západních vlád zakázat v budoucnu prodej nových naftových, respektive benzínových aut. A to je cesta, po které kráčí také Čína.

Zdroje: Bloomberg, CNN