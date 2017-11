Hewlett Packard Entreprise nezabodoval. Ani s výsledky, ani s výhledem

Druhý potomek původního Hewlett-Packard - Hewlett Packard Entreprise (technologická řešení) - utržil v prošlém čtvrtletí 7,7 mld. USD, což je meziročně o pět procent více. Tím se firmě podařilo držet se konsensu. Bohužel, náklady na prodané zboží rostly ještě rychleji a hrubá marže se tak meziročně stahuje až o 210 bps na 29,7 %. Spodní části výsledovky díky tomu za konsensem již zaostávaly. Čistému zisku na akcii pomohly v růstu poměrně znatelně jednorázové položky. Díky nim se usadil na hodnotě 0,32 USD (meziroeně +25 %), překračujíc konsensus o 4 centy.



Za růstem tržeb stojí především nízkomaržový segment Financial Services, jenž poskytuje řešení pro financování IT projektů klientů Hewlett Packard. Tento segment vygeneroval 1 mld. USD (+25 % meziroečně). Problémem je, že jádrový byznys Enterprise Group, jenž poskytuje společnostem technologická řešení spojená s budováním vlastní IT infrastruktury, v mezičase stagnoval na 6,8 mld. USD. Jen pro pořádek, po sérii divestic a konsolidací již HPE nebude reportovat osobitě data ze segmentu Software.





Pro další kvartál (1QFY18) stanovil management výhled čistého zisku na akcii v intervalu 0,20 – 0,24 USD . Pro trhy se jedná o zklamání, jelikož před publikací výsledků byl jejich konsensus 0,27 USD Na závěr ještě jedna nečekaná zpráva, kterou je odstoupení současné CEO Meg Whitmanové, jež na chod společnosti dozírala 6 let. V únoru ji v kapitánském křesle vystřídá Antonio Neri.Nejisté výsledky spolu s nečekaně špatným výhledem posílají akcie dolů o 6 %.