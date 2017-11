Německé banky. Investiční past, nebo příležitost?

Když jednou vyděláte jmění na investici do málo ziskové německé banky, láká vás učinit znovu to samé. Americká private equity společnost Cerberus Capital Management podle nových zpráv koupila asi 3% podíl v Deutsche Bank, který má nyní hodnotu přibližně 1 miliardu eur. Tato společnost přitom v červenci uvedla, že drží 5% podíl v Commerzbank, a odhaduje se, že akcie této banky leží nyní asi o 10 % výše, než byla jejich nákupní cena. Lionel Laurent z Bloomberg Gadfly k tomu říká, že „Cerberus bezpochyby vidí hodnotu v trhem trestaných bankách eurozóny a je ochoten zvyšovat své podíly v nich.“



Cerberus svou akvizici komentoval tak, že jde o sázku na silnou německou ekonomiku a atraktivní fundament. V aktuálním napětí kolem krachu jednání o německé vládě je to odvážná sázka na silný fundament. Jak připomíná Laurent, k investici si vybral „ty nejzatracovanější akcie, které tu lze najít“. Ukazuje na to jejich valuace, která je mnohem nižší než valuace porovnatelných společností – viz následující graf s mediánem a průměrem poměru ceny a účetní hodnoty bankovních akcií a také s tímto poměrem u Commerzbank a Deutsche Bank:







Laurent se domnívá, že pokud někdo přemýšlí nad tím, že existuje velký plán na nějakou formu spojení zmíněných dvou německých bank, jde o úvahy přehnané. Německý bankovní trh je sice značně fragmentovaný a podobná fúze by mohla ušetřit náklady a umožnit vyšší investice do nových technologií. Jenže spojení bank by čelilo obrovským politickým překážkám kvůli pravděpodobnému propouštění. Proti by pravděpodobně byli i regulátoři.Cerberus bezpochyby těží ze spekulací o převzetí Commerzbank a u Deutsche Bank se zřejmě ztotožnil s novou strategií vedení banky. Její výsledky táhne dolů doposud klíčová divize tradingu na dluhopisových trzích a management hovoří o tom, že banka zvýší svou diverzifikaci a bude „více německá“. Je ale otázka, zda Cerberus bude schopen i v jejím případě zopakovat investiční úspěch, který slaví s Commerzbank Deutsche Bank je sice hodně levná, ale to již platí několik let. Výjimečná síla německé ekonomiky ji z problémů zatím nepomohla, protože ty z velké části pramení z mnohaletého riskování a cílení na trading, který ovšem v pokrizových letech strádá, z velké části kvůli zvýšené regulaci. Analytici nyní čekají, že akcie Deutsche Bank v následujících 12 měsících oslabí asi o 8 %. Cerberus s nimi zřejmě nesouhlasí a až čas ukáže, kdo bude mít pravdu.