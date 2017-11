Čína navrhuje razantní změny ve správě aktiv týkající se 15 biliónů USD

Čína v pátek představila návrh reformy pravidel pro produkty správy majetku týkající se především jejich regulace. Investice do těchto nástrojů v nejlidnatější zemi světa dosahují v přepočtu úrovně cca 15 biliónů USD a po období diskuse by měly vejít v platnost v roce 2019.Mezi hlavní navrhované změny patří především zrušení bezpodmínečných záruk a garancí. Podle některých analytiků je tento krok rozhodně vítaným, nicméně může přispět k určitému odlivu prostředků ze země.Návrh stanoví jednotnou regulaci a pravidla pro banky, trusty, pojišťovny, fondy a brokerské domy.Očekává se, že návrh ukončí existenci doposud populárních krátkodobých investičních nástrojů s fixně daným výnosem. Ty budou propříště plovoucí a měly by tak lépe reflektovat míru rizikovosti produktu případně jeho záruk.