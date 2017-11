CME: Regulátor zatrhnul důležitou transakci v Chorvatsku

CME se dohodla na prodeji chorvatských a slovinských aktiv s místním investorem za částku 230 mil. EUR v červenci a transakce měla být dokončena do konce roku. My jsme ji již zahrnuli do našeho ocenění. Zpráva je negativní, neboť chorvatská aktiva generují asi 64% celkové prodávané OIBDA a transakce je pro CME důležitá. Prodejem se má výrazně snížit zadlužení firmy a volné cash flow má vzrůst asi o 0,05 USD/akcii (náš odhad). Transakce tímto rozhodnutím pravděpodobně není úplně zastavena, ale je kolem ní nyní velké množství nejistoty.



Petr Bártek