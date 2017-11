Za pár let se ukáže, jak dobře na tom USA jsou

Zpráv o špatném vývoji produktivity v největší ekonomice světa je dlouhá řada. A jelikož v médiích se špatné zprávy šíří mnohem vyšší rychlostí a na větší vzdálenost než ty dobré, není studiím ukazujícím na opačný vývoj v produktivitě věnováno mnoho pozornosti. Gavyn Davies to ve svém posledním příspěvku pro Financial Times chce ovšem napravit a poukazuje na novou analýzu, která hovoří o tom, že problémem může být samo měření produktivity. Až bude tento problém odstraněn, můžeme se dočkat i pozitivních překvapení.



Již nějakou dobu se hovoří o tom, že na oficiální data týkající se produktivity má nezanedbatelný vývoj IT revoluce. Díky ní může docházet k podhodnocení skutečného růstu produktivity, ale nevysvětluje, proč pozorujeme jeho útlum v posledních několika letech. A není ani jasné, proč by dopad IT revoluce měl být rozdílný od předchozích období, kdy také docházelo k významnému technologickému pokroku. Tedy například v době, kdy se začaly masivně využívat počítače.





Existuje ovšem ještě jeden možný zdroj chyb v měření. Růst produktivity totiž bývá soustavně podhodnocován v prvních letech období technologických změn a po nich obvykle přichází revize směrem nahoru. Kdyby k něčemu takovému docházelo i nyní, v budoucnu by byl současný růst produktivity revidován o 0,5 – 0,75 procentního bodu, což je asi polovina současného zpomalení relativně k trendu. Pak by se před námi objevil optimističtější obrázek, než na který hledíme nyní.Pokud by k uvedeným revizím opět došlo, byla by přepsána ekonomická historie. Mark Bognanni a John Zito z Fedu na dlouhodobém vývoji ukazují, že data týkající se produktivity jsou během prvních několika let technologických změn zavádějící a když na základě dodatečných dat dojde k upřesnění výpočtů, tempa růstu produktivity jsou obvykle revidována směrem k vyšším hodnotám. Jejich studie dokonce ukazuje, že u nejpesimističtějších prvotních odhadů dochází k nejvyšším revizím. Jedním z důvodů tohoto jevu může být to, že nová odvětví nejsou zpočátku zahrnuta do statistik odpovídajícím způsobem. Zdá se, že k tomu dochází neustále, ale nejsilnější je tento faktor právě v době, kdy probíhá nějaká technologická revoluce.Poslední odhad růstu produktivity v USA za posledních 25 let hovoří o 0,9 % ročně. To je o 1,1 procentního bodu méně, než činí poválečný průměr. Podle studie z Fedu by tento údaj mohl být revidován o 0,6 procentního bodu a tudíž by současný růst produktivity dosahoval 1,5 %. To by se mimo jiné projevilo i na odhadech potenciálu americké ekonomiky . Pesimismus mnoha ekonomů a analytiků by pak nebyl namístě a například Rozpočtová kancelář Kongresu CBO již počítá s optimističtějším růstem produktivity. Na politice Fedu by se ovšem pozitivní revize zřejmě neprojevily, protože směrem nahoru by se posunul jak potenciál, tak skutečný produkt. Sblížily by se ale obavy z dlouhodobé stagnace.Zdroj: Financial Times