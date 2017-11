Technická analýza: Cena ropy zůstává stabilní. Přinese změnu zasedání OPECu?

I přes růst zásob ropy, který včera zveřejnila americká vládní agentura EIA, cena černého zlata zůstává relativně stabilní. Na jednu stranu za to může fakt, že trh byl díky americké agentuře API nastaven na růst podstatně vyšší. Negativní zprávy jsou v poslední době upozaděny kvůli blížícímu se listopadovému zasedání ropného kartelu OPEC, na kterém se bude jednat o dalším prodloužení útlumu těžby. Dá se očekávat, že OPEC bude chtít dohodu prodloužit i v kontextu posledních zpráv od mezinárodní energetické agentury IEA, která stále vidí velký převis produkce nad spotřebou i v začátcích roku 2018. Navíc růst cen z poslední doby agentura IEA připisuje spíš jednorázovým výpadkům spojeným se zeměmi Irák, Venezuela, Nigérie, USA apod.

USOil: Lehká americká ropa v nedávné době předvedla opravdu úctyhodný růst a dostala se nejvýše za posledních více jak dva a půl roku, když překonala dlouho nedobytnou hodnotu 55 dolarů za barel. Dnes se k této hodnotě pomalu vrací, ale zatím se zdá, že dříve rezistentní úroveň dnes bude pro ropu úrovní supportní, která by mohla bránit dalším ztrátám.



Preferovaný scénář: Konsolidace. S blížícím se zasedáním ropného kartelu OPEC by mohla ropa vyčkávat v bočním trendu na výsledky vyjednávání pro další období. Pro tento fakt hovoří i silná supportní úroveň, která se nachází poblíž hodnoty 55, kde v současné chvíli ropa svádí tuhé boje.



Alternativní scénář: Short pozice. Po krátkém výletu mimo trendový kanál se ropa sune zpět do jeho středu. V úvahu tak připadá další mírná korekce směrem k dolní hranici tohoto trendu. Pokud ropa protne nově vytvořené úrovně supportu v okolí 55 dolarů za barel, mohla by cena černého zlata pokračovat dále jižním směrem na hodnotu 52,40, kde se protíná spodní hranice trendového kanálu s fibonacciho retrecementem.