Automobilky proti operátorům: Kdo za nás bude řídit?

Rozvoj segmentu autonomních automobilů proti sobě postavil firmy ze dvou velmi odlišných odvětví – výrobce automobilů a mobilní operátory. Zatímco automobilky preferují krátkovlnné „vehicle-to-vehicle“ propojení, telekomunikační firmy lobbují za nové rychlé 5G sítě. Technologické schizma rozdělilo do dvou táborů i Evropskou komisi. Ta má svou preferenci oznámit příští rok, podle insiderů ovšem hrozí mezi frakcemi zákopová válka, která může propojení automobilů zpozdit.

S krátkovlnnou technologií přenosu dat mezi dvěma a více vozidly (V2V) se počítá již dlouho. Pro technologii založené na WiFi je v USA vlnové pásmo rezervováno již téměř dvě desetiletí, přestože na volném trhu by mělo hodnotu miliard dolarů. Výrobci automobilů tuto technologii preferují kvůli možnosti rychlého nasazení do provozu. Vzhledem k tomu, že informace cestují mezi vozidly napřímo, není také nutné stavět drahou infrastrukturu nebo spoléhat na případného prostředníka. Zároveň je technologie vnímána jako bezpečnější a stabilnější. Vozidla by tak mohla cestovat velmi blízko u sebe, změna směru či rychlosti by probíhala synchronně.

Telekomunikační společnosti naopak vidí budoucnost ve využití sítí páté generace, o jejichž kapacitu by se ale automobily musely dělit jak s mobilními telefony, tak dalšími zařízeními v rostoucím internetu věcí. Podle zastánců tohoto řešení umožní technologie přenos většího množství dat na výrazně delší vzdálenost, síť by mohla vozidlo informovat o případném nebezpečí až kilometry dopředu i za nízkého či nulového provozu. Technologie 5G, která je nutná pro přenos velkého množství dat potřebnou rychlostí, ovšem nevstoupí na globální trh před rokem 2020. Toto zpoždění je pro rychle se rozvíjející sektor autonomních automobilů velkou překážkou.

Testovací provoz 5G sítě v automobilech probíhá ovšem již nyní. Japonský operátor NTT DoCoMo spolu s Intelem a Toyotou dosáhl rychlosti přenosu 1 Gb za sekundu v automobilu pohybujícím se rychlostí 30 km/h. Jednalo se o první připojení k síti páté generace v automobilovém prostředí. Právě NTT DoCoMo je jedním z operátorů plánujících spustit svou 5G síť pro mobilní zařízení do roku 2020.

Oči obou táborů se tak upírají na Evropskou komisi, která by měla v průběhu příštího roku rozhodnout, kterou z možností legislativně upřednostní. Několik velkých jmen, jako například BMW a Vodafone, sice upřednostňuje „technologicky neutrální“ řešení umožňující simultánní vývoj obou technologií, to však ani jedné skupině nebrání v prosazování svých zájmů.

Mezi velké příznivce V2V propojení patří nejen velké automobilky jako Renault, Toyota, Volkswagen a Hyundai, ale i některé evropské státy v čele Francií a Švédskem. Miliony eur, část z nich z veřejných zdrojů, již byly investovány do vývoje této technologie, největší světový výrobce automobilů Volkswagen se pak nechal slyšet, že ji začne do svých vozidel instalovat od roku 2019.

Dalšími zastánci pak jsou výrobci nákladních automobilů a spediční společnosti. V2V by totiž umožnila „platooning“, při které konvoj automobilů synchronizuje své řízení. Tato technika umožňuje vozidlům cestovat s velmi malými rozestupy, čímž dochází k výrazné úspoře paliva. Zároveň může kolonu před nástupem zcela autonomních vozidel ovládat pouze jeden řidič. Tady také leží nevýhoda 5G, kdy by kvůli nutnosti připojení na telekomunikační síť cestovala data mezi vozidly delší dobu. Při nouzovém brzdění mohou i minimální rozdíly v době přenosu dat hrát významnou roli.

Na druhé straně oceánu byla V2V technologie velmi oblíbená, v poslední době ovšem její obliba ze strany státu opadá. Podle agentury AP plánuje prezident Trump zrušit nařízení předchozí administrativy, která požadovala po výrobcích automobilů integraci V2V komunikace od určitého roku. Finální rozhodnutí ovšem prozatím nepadlo.

Na druhé straně barikády pak kromě telekomunikačních firem stojí velcí výrobci mikročipů podporujících sítě páté generace. Intelu, který tento trh dominuje, roste velká konkurence v Qualcommu. Ten se navíc pokouší koupit NXP Semiconductors, výrobce čipů pro „infotainment“ automobilů. Firmy totiž vidí velký potenciál pro růst, kdy v současnosti pouze 12 milionů z 90 milonů aut vyrobených každý rok disponuje připojením k internetu.

Zda se 5G připojení bude podílet i na samotném řízení auta ještě jisté není, Rob Topol, šéf 5G divize Intelu, si však myslí, že ano. „Sítě 5G budou pro autonomní vozidla stejně významné jako kyslík pro jejich cestující“, říká Topol. Podle analytika Analysys Mason Toma Rebbecka je pak největším argumentem pro sítě 5G možnost použití naprosto přesných dat pro regulaci dopravy na velké vzdálenosti pomocí ideálního načasování světelné signalizace.

Oba tábory se ale shodnou na tom, že zdlouhavá technologická debata může ohrozit pozici Evropy jako lídra světového automobilového průmyslu. Pokud USA potvrdí svůj předešlý názor a postaví se za V2V technologie, Evropě pravděpodobně nezbude nic jiného, než je následovat.

Zdroje: FT, ZDNet, Yahoo Finance, NYT