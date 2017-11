Pegas: Odhad kvartálních čísel za 3Q17

Textilní společnost Pegas zítra ráno zveřejní svá čísla za třetí čtvrtletí letošního roku.

Očekáváme zvýšení provozních zisků EBITDA o 10% r/r vlivem nové výrobní linky v ČR a modernizace stávajících zařízení, které by měly přinést zvýšení produkce o 11% r/r. Čistý zisk by měl poklesnout o 18% r/r a to především kvůli negativnímu vlivu měnového přecenění. Očekáváme, že vedení společnosti potvrdí výhled na provozní zisk EBITDA (43-50 mil. EUR) při nižší hranici kvůli uplatnění varantů. Neočekáváme silný dopad výsledků na cenu akcií, jelikož se investoři zaměřují především na nedávnou změnu vlastnické struktury (R2G získal 88% podíl v Pegasu) a s ní spojenou změnu korporátní strategie. Konferenční hovor bude následovat tentýž den v 17:00.

Petr Bártek, Analytik