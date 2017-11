ETF mají svůj vlastní „Trump Bump“

Autor: Zuzana Janková

V roce 2017 se do amerických fondů dostalo téměř 400 miliard USD. Americké ETF jsou na vlně rekordního ročního přílivu finančních prostředků. Investoři do října letošního roku vložili do těchto alternativních fondů s velice nízkými náklady více než 375 miliard USD.

Prudký nárůst nových prostředků začal po volebním vítězství prezidenta Donalda Trumpa s přílivem téměř 3,2 miliardy USD v týdnu po samotném hlasování.

Analytik společnosti Bloomberg Intelligence ETF Erick Balchunas dodává, že téměř polovina bilionu USD bylo za rok do ETF vloženo od prezidentských voleb v USA, což je téměř dvojnásobek ročního rekordu.