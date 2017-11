Týden technicky: Dolar i koruna porážejí euro

Česká koruna se stále drží v dlouhodobém klesajícím trendu a podobně je tomu i dolar. Obě tyto měny aktuálně porážejí euro, které ztrácí jednu důležitou úroveň za druhou. Obě měny mají stále prostor pro útok na další významné úrovně, které se euru závěrem týdne podařilo ubránit.

EURCZK

Měnový pár celý týden testuje hodnotu 25,50, kterou se mu nedaří pokořit i přes historicky nejnižší nezaměstnanost, která byla v průběhu týdne zveřejněna. V nadcházejícím období bude důležité sledovat vývoj HDP, který je v rámci EU jeden z nejvyšších. Vyšší než očekávané číslo by potvrzovalo, že česká ekonomika se skutečně přehřívá a se zvyšování sazeb by se tak nemuselo čekat až do poloviny příštího roku. Pokud tomu tak bude, tak už příští týden by mohl měnový pár zamířit pod další klíčovou úroveň 25,50 EURCZK. Aktuálně mu k tomu může pomáhat také ukazatel RSI, který se vrátil do neutrálního pásma.

EURUSD

Kurz eurodolaru neudržel hodnoty pod 1,1600 EURUSD a závěrem týdne se vrací zpět na hodnotu 1,1650 EURUSD. Euro tedy zatím odolává tlaku ze strany dolaru, ale pořád se pohybuje v klesajícím trendovém kanálu. Euru pro následující týden nepřeje ani ukazatel RSI a s největší pravděpodobností se dolar pokusí vracet směrem pod hodnotu 1,1600 EURUSD.