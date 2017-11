Svíčkové formace: obchodování podle cenového grafu

V předchozích dílech o technické analýze jsme se věnovali indikátorům, nyní na čase si od nich trochu odpočinout a podívat se na určitou jejich protiváhu. Tím je tzv. price action (neboli cenová akce), která v grafu vytváří určité svíčkové formace. Naše pozornost se tedy přesune přímo na cenový graf. Popíšeme si základní svíčkové formace včetně příkladů v realných grafech. Témata diskutovaná v tomto článku Co jsou svíčkové formace?

Doji svíčka

Býčí a medvědí vlajka

Dark cloud cover

Hanging man a hammer

Shooting star Co jsou svíčky Svíčky, nebo tzv. candelsticks, jsou určitou formou zobrazení grafu. Jedná se o grafické zobrazení, které reprezentuje určitou časovou periodu. Jedna svíčka reprezentuje změnu cenu kupř. za jednu hodinu, minutu či den (vždy podle nastavení časového rámce). Do svíček mohou být ale baleny i jiné veličiny než jen čas – existují kupř. volume grafy, range bary, reverzní grafy apod. Časové rámce jsou ale nejběžnější a proto u nich zůstaneme. Svíčkový graf je mnohem oblíbenější než graf liniový, protože ukazuje vice informací. Každá svíce má tělo a knoty a každá má 4 ceny (otevírací, zavírací, maximální a minimální). Tělo svíčky pak může být rozně zbarvené, což ukazuje na to, zda za danou period cena klesla, nebo vyrosla. Délka těla a knotů se používá pro rychlou orientaci v grafu a už jen samotný jejich poměr může ledasco napovědět. Je potřeba ale vždy pamatovat na to, že samotné nastavení timeframu vede k jistému zkreslení. Určitá cenová akce na minutových svíčkách může být úplně zdeformována na svíčkách které, jsou byť jen o 10 vteřin delší. Doji candle Doji candle je taková svíčka, která nemá tělo. K tomu dojde tehdy, když otevírací cena a zavírací cena je v příslušné časové periodě stejná. Přiřozeně, že čím nižsí timeframe, tím vyšší frekvence doji se v grafu vyskytne. Na timeframu 1 vteřina bude téměř každá druhá svíčka doji. Na timeframu 1 rok pravděpdoobně žádnou doji ani nenajdete. Doji zpravidla mívá horní i spodní knot a obyčejně se považuje za reverzní signal pro spekulaci na obrat trendu. Důležité ale je, co se odhrává před a co po doji. Zvláště zajímavá je doji, která následuje po dlouhém růstovém nebo prodejním baru. Pro obrat trendu je dobré po doji vidět další svíci, která směřuje opačně než byl původní trend. Doji sama o sobě slouží spíše jako potvrzení nerozhodnosti trhu, nikoliv jako vstupní pattern samotný. Býčí a medvědí vlajka Býčí nebo medvědí vlajky se používají jako dobré vstupní místa pro naskočení do trendu, především tehdy, obchodujete-li průrazově. Jak už název napovídá, vlajka je taková formace, která připomíná vlající prapor. Stožár vlajícího praporu reprezentuje nějaká dlouhá svíčka (či vice svíček), po kterém následuje několik krátkých úseček, které se překrývají. Do obchodu se naskakuje po průrazu horní (v případě býčí vlajky) nebo spodní (v případě medvědí) hrany. Obrázek ukazuje příklad býčí vlajky na trhu s ropou Crude Oil Futures (CL) . Prudký pohyb vzůru byl vystřídán krátkými svíčkami, které vytvořily konsolidaci. V takové situaci je možné spekulovat na pokračování růstového pohybu po průrazu horní linie. Dark cloud cover Pattern Dark Cloud Cover se považuje za medvědí reverzní formaci. Signalizuje tedy otočení růstového trhu a počátek možného trendu sestupného. Formace se skládá ze tří svíček, první z nich je delší růstová svíce, po která následuje svíce klesající, která uzavře ve spodní polovině předchozí růstové svíce. Následně se čeká ještě na potvrzení, kdy poslední třetí svíčka je opět klesající, obyčejně kratší než předchozí. Označením “Dark Cloud Cover” se tedy rozumí jakési zahalení růstové svíčky dvěma plnými svíčkami reverzními. Do obchodu se vstupuje po uzavření druhé sestupné svíčky. Hammer a Hanging man Svíčková formace Hammer (kladivo) a Hanging Man (oběšenec) jsou identické svíčky, které se liší pouze pokud jde o předchozí vývoj ceny. Hammer je svíčka s dlouhým spodním knotem, a malým tělem, která se vyskytuje v sestupném trendu. Její otevírací cena je níž než zavírací, což v sestupném trendu indikuje možnou slabost prodávajících. Tato svíčka se považuje za reverzní formaci pro vstup do long obchodu. Hanging man je rovněž svíčka s dlouhým spodním knotem a malým tělem, která se ale vyskytuje v růstovém trendu. Tato svíčka může indikovat hladinu rezistence, dlouhý spodní knot může indikovat počínající sílu prodávajících. Těla obou těchto svíček bývají malá, obyčejně 2-3x menší než knot. Shooting Star Shooting star (padající hvězda) je opět reverzní svíčková formace, která je zrcadlově obrácená k Hammer. Jedná se tedy o svíčku, která má dlouhá horní knot a relativně male tělo. Otevírací cena této svíčky je výš, než cena zavírací což signalizuje prodejní tlak. Ten je ještě umocněn výrazně delším horním knotem symbolizujícím odmítnutí vysokých cen. Závěrem Svíčkové formace nabízí dobrou alternativě či doplněk k technickým indikátorům. Tak jako jakýkoliv jiný prvek technické analýzy, ani candlesticky nefungují vždy na 100 %, nicméně s trochou praxe se díky nim lze v trhu dobře orientovat. Mohou sloužit jak pro otevření pozice, tak pro zavření stávající. Svíčkové formace lze poměrně snadno testovat, protože se jedná o jasně definovatelné vzory, které lze v trhu snadno najít. Každý si tam může zpětně otestovat, s jakou pravděpodobností tyto formace v rámci daného risk managementu obracejí trh.

