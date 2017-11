Dudley (NY Fed) půjde do důchodu v polovině 2018, dlouho před koncem svého mandátu

Šéf New York Fedu a šlen měnového výboru Fedu William Dudley oznámil, že v polovině příštího roku odejde do důchodu . Jeho mandát měl ale skončit až v lednu 2019.Dudley je považován za jednoho z nejvlivnějších amerických centrálních bankéřů s velkým podílem na řešení poslední krize z let 2008-9. Dudley je také považován za určité zosobnění programu QE, který navýšil v průběhu let bilanční sumu Fedu na více jak 4,5 biliónu USD oproti startovnímu necelému 1 biliónu.