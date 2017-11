DOWER-D: ´Babiš rally´ aneb proč být na tuzemském trhu optimisty?

Několikrát jsme v posledních glosách připomněli burziánské pravidlo (a) kupuj zvěsti, prodávej zprávy a (b) důraz na skutečnou - ne spekulační(!) - hodnotu akcií. Dva konkrétní příklady. Burziánské pravidlo povzbudí na tuzemském akciovém trhu "Babiš rally". Podobnou jakou byla/je v USA "Trump rally". Testem druhé teze, skutečné hodnoty akcií, bude ČEZ. Diskutuje se několik scénářů - zvěstí. Spolu s pravidlem o zvěstech a zprávách potvrdí či vyvrátí tezi o síle hodnoty akcie.



Jak jsme již mnohokrát opakovali smart investoři nepodléhají emocím, ale umí je využít. Nepřemýšlí o tom zdali vláda ANO pana Babiše je zlo či dobro. Predikují co vláda tuzemskému akciovému trhu dá či nedá. Poučeni z amerických voleb napovídá, city a pocity stranou, tendenci k "Babiš rally". Ta se určitě podepíše na vývoji české akciové jedničky, ČEZ, graf 1..





Graf 1: ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 3.11.2017!







Hodně se v případě akcií ČEZ, diskutují, v souvislosti s ovládnutím Česka hnutím ANO tři scénáře. (1) Výměna managementu ČEZ. Ta cenu akcií bezprostředně neovlivní. Smart investoři sledují dividendu a ne hru na "škatulata hejbejte se". Ta jim je šumafuk. (2) Rozdělení ČEZ do dvou firem. Dělení jakékoli firmy cenu akcií ovlivňuje, nicméně bezprostřední nebezpečí v případě ČEZ nehrozí. Obvykle totiž následuje prodej výnosnější části a znárodnění ztrátové části. Než se však celý cyklus uzavře, cena akcií v drtivé většině případů roste. A to je pro smart investory neopakovatelná šance ke generování zisku. A konečně je ve hře (3) privatizace. Komu? Agrofertu? Jiným uchazečům? I to je v podstatě smart investorům šumafuk, protože dříve než k ní dojde využijí šance uvedené v bodě 2.



Sumasumarum: Existuje vysoká, rozumem podložená pravděpodobnost, že tuzemský akciový trh nadále poroste. A co poslední poklesy? Účelovka - korekce, před rozhodujícím nástupem!

DOWER-D