Bylo dosaženo katastrofického úspěchu v boji s Islámským státem

Pokud bychom očekávali, že americký prezident Donald Trump bude po osvobození Rakky od Islámského státu slavit, mýlili bychom se. Bílý dům namísto toho vydal jen krátké prohlášení, což je překvapivé i s ohledem na jeho úpornou snahu nacházet vítězství a úspěchy, kdekoliv je to jen trochu možné. Eli Lake na stránkách Bloombergu uvažuje nad tím, že příčina může ležet v následujícím: Tento úspěch v boji proti Islámskému státu je úspěchem katastrofickým.



Někdy se říká, že dosažení vítězství sebou přináší nové výzvy. V tomto případě pád Islámského státu znamená otevření starých sporů a nevraživosti, kterých je Blízký východ plný. Ty byly během boje se společným nepřítelem odloženy stranou, nyní se ale vracejí zpět s plnou silou. V roce 2015 byly určité spolupráce schopny dokonce i Spojené státy a Írán, nyní se ale podobná spojenectví rozpadají. Zářným příkladem je konflikt mezi iráckými ozbrojenými silami a Kurdy, ale menších příkladů je více. Hovoří se například o tom, že Kurdové po dobytí Rakky začali strhávat syrské revoluční prapory, které tam vyvěšovali arabští členové koalice proti Islámskému státu.





Jennifer Cafarella z Institute for the Study of War se domnívá, že současná situace je dosavadní strategií Spojených států. Ty se totiž v boji proti Islámskému státu zaměřily na čistě vojenské operace a nedbaly na politickou stránku věci, která je ale pro udržení míru klíčová. „Nevěnovali jsme se širším výzvám ve společnosti a institucích, které vedly k samotnému vzniku ISIS. Ty nyní živí kaskádovitou krizi v iráckém Kurdistánu,“ říká Cafarella.Spojené státy například ignorovaly „íránskou penetraci iráckého ministerstva obrany a ministerstva vnitra“. Výsledkem této strategie je nyní to, že dva bývalí spojenci, oba vyzbrojeni Spojenými státy, se teď postaví proti sobě. Přitom ještě před několika měsíci bojovali bok po boku proti Islámskému státu. Opět tak na povrch vyplouvá jeden velmi nepohodlný fakt: Pokud američtí spojenci z Blízkého východu nemají nějakého společného nepřítele, který by je spojoval, začnou bojovat proti sobě.