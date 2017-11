Wall Street zakončila měsíc v plusu

Americké akciové trhy zakončily včerejší obchodování v zelených číslech a zaznamenaly tak nejlepší měsíční výsledek od února, přičemž konkrétně index S&P 500 zpevnil o 2,2 %. Společnost Mondelez International zpevnila o 5,4 % poté, co firma vykázala lepší tržby a jejich první nárůst za poslední roky. Lepší čísla podpořila i akcie Kellog, které přidaly 6,2 % díky tomu, že zisk překonal i ty nejvyšší odhady. Jeden z nejlepších výsledků z celého indexu S&P 500 vykázala i společnost Mosaic, jejíž akcie posílily o 7,2 % po vyšším reportovaném zisku.



Pod výrazný tlak se naopak dostal výrobce sportovního vybavení Under Armour. Jeho akcie propadly o 23,7 % po oznámení, že firma vykázala první pokles tržeb od IPO a sníženém výhledu. K prohloubení ztrát došlo pak v závěru obchodování po sníženém doporučení od JPMorgan s cílovou cenou 10 USD. Nedařilo se ani společnosti Qualcomm, která odepsala 6,7 % poté, co Apple oznámil, že již nebude od příštího roku používat její komponenty pro výrobu iPhonů a iPadů.