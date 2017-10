30. října: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zakončily pondělní seanci poklesem, index Nasdaq Composite se ale v úvodu seance vyšplhal na nový rekord. Investoři vyhodnocovali zprávu, podle které se ve Sněmovně reprezentantů amerického Kongresu projednávalo postupné snižování korporátní daně.

Index Dow odepsal 0,36 % na 23 348,74 bodu, širší S&P 500 ztratil 0,32 % na 2 572,83 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,03 % na 6 698,96 bodu, během dne, kdy přechodně rostl, však posunul své absolutní maximum na 6 727,39 bodu.

Index volatility VIX vyskočil o 7,14 % na 10,50 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o necelé čtyři bazické body na 2,368 %.

Většina hlavních sektorů skončila pod nulou, největší pokles zaznamenaly sektor zdravotní péče a odvětví necyklického spotřebního zboží, dařilo se naopak realitnímu odvětví a energetickému sektoru a mírně zpevnily také technologický sektor a odvětví veřejných služeb.

Z jednotlivých akcií se v pondělí dařilo Applu (+2,25 %), k růstu titulu přispěla zpráva o silné poptávce po novém přístroji iPhone X. Poklesly naopak akcie farmaceutické společnosti Merck (-6,13 %), a to kvůli problémům s lékem proti rakovině Keytruda.

Ztrácely také akcie telekomunikačních firem Sprint (-9,17 %) a T-Mobile US (-5,35 %), které stáhly dolů spekulace, zda se podaří prosadit jejich fúzi.

Investoři nyní čekají na bližší informace k nominaci příštího šéfa Fedu. Za horkého favorita je považován člen Rady guvernérů centrální banky USA Jerome Powell. Donald Trump by ho podle některých zdrojů mohl do čela Fedu nominovat už ve čtvrtek.

Powell podporuje přístup postupného zvyšování úrokových sazeb, což zastává také současná šéfka Fedu Janet Yellenová. Jeho jmenování do čela centrální banky by tak mohlo zajistit pokračování měnové politiky, která vyhovuje investorům.

Snižování firemních daní v USA by podle agentury Bloomberg mohlo být postupné, ze současných 35 % by se daň každý rok mohla snížit o tři procentní body. Do roku 2022 by se tak dostala na 20 %.