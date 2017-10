Jakou hodnotu má analytická hvězda? Větší než právník...

Jaká je vlastně hodnota akciového analytika? EU bude za méně než tři měsíce po bankách požadovat, aby informovaly o tom, kolik si účtují za své služby v oblasti výzkumu akciových trhů. Bude je k tomu nutit MiFID II a dosavadní odhady se značně liší. JPMorgan Chase udává 10 000 dolarů ročně za základní analytické služby, Goldman Sachs 30 000 dolarů ročně a Barclays dokonce 455 000 dolarů ročně, píše Shelly Banjo z Bloomberg Gadfly.



Náklady spojené s akciovým výzkumem byly doposud běžně zahrnuty do tradingu a banky jej nikdy nemusely vyčíslit. Odměny analytiků pak byly stanoveny v podstatě podle zvyku. Pokud se podíváme na následující graf, zjistíme jednu překvapivou věc. Investoři si běžného výzkumu u analytiků nijak zvlášť necení. Jejich hodnota tedy spočívá zejména v něčem jiném. Hnědě jsou v grafu vyznačeny aktivity, které nesouvisí přímo s výzkumem. Nejvyšší hodnotu má pro investory právě jedna z nich – osobní setkání s analytikem. Vysoké hodnocení pak podle průzkumu získává i do hloubky zaměřený výzkum a valuační modely spolu s výzkumem zpracovaným pro konkrétního klienta. V neposlední řadě pak je pro klienty zajímavý i přístup do obchodovaných společností, který jim jsou analytici schopni zprostředkovat.



Řada seniorních analytiků věnuje tradičnímu výzkumu jen asi 10 % svého času. Tuto práci dělají junioři a někdy dokonce roboti. Ti udržují finanční modely a vytvářejí plošný výzkum. Gadfly odhaduje, že 50 – 70 % času seniorních analytiků je věnováno návštěvám obchodovaných společností a s nimi spojených subjektů včetně obědů s finančními řediteli, dodavateli, zákazníky či právníky. Zbylý čas je věnován IPO výzkumu, konferencím či unikátním projektům, jako je létání s dronem nad parkovišti nějakého obchodního řetězce s cílem zjistit, kolik zákazníků tam tráví svůj čas.



Následující tabulka ukazuje odhady cen spojených se základními funkcemi výzkumu – psané analýzy, přístup do firem a další podobné aktivity, na míru ušité analýzy. Podle těchto odhadů by celková „cena analytika“ činila 377 500 dolarů ročně:

Ty nejlepší společnosti si ovšem za svůj výzkum mohou účtovat miliony dolarů ročně. Morgan Stanley zase před nedávnem uvedla, že za schůzku s jejími analytiky bude požadovat 2 500 dolarů za hodinu, což je téměř dvakrát tolik, než činí sazby u těch nejlepších korporátních právníků. Partneři ve firmách jako Deloitte a McKinsey si účtují 800 – 1 300 dolarů za hodinu. Je také otázkou, proč by měly být ceny analytiků pevně dané a plošné. Například v roce 2008 by byl určitě nejvíce požadován rozhovor s odborníkem na americký realitní trh, v roce 2015 zase s expertem na kurz renminbi. Hodiny každopádně tikají a banky budou kvůli MiFID muset s nějakými čísly přijít.



