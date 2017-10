VW roste, stále ji však brzdí dieselgate

Automobilka Volkswagen zvýšila svou cílovou marži za letošní rok po ohlášení výsledků za třetí čtvrtletí překonávajících předpoklady. Výsledky však byly výrazně ovlivněny náklady souvisejícími s kauzou dieselgate, zisk společnosti meziročně klesl téměř na polovinu.

Zisk před úroky a zdaněním byl 1,72 miliardy eur, odhady hovořily o 1,496 mld. EUR. Minulý rok však zisk činil 2,6 mld. EUR, meziročně tedy poklesl o 48 %. VW to vysvětluje opravami 2.0-litrových motorů v USA, zapletených do skandálu s obcházením emisí. Tyto opravy se ukázaly být technicky náročnější, než se původně očekávalo. Pokud bychom tyto náklady odečetly, vzrostl by zisk meziročně o 15,1 % na 4,32 mld. EUR.

Podle VW Group byly celkové tržby skupiny za třetí čtvrtletí 55 mld. EUR, meziročně tedy stouply o 5,8%. Společnost odhaduje, že celkové tržby za rok 2017 meziročně vzrostou o o 4 %. Od začátku roku prodeje aut stouply o 2,6 % na 7,8 milionu vozidel. Růst podpořilo rozhodnutí zaměřit se na segment malých SUV

Česká Škoda Auto, součást VW Group, zvýšila za první tři čtvrtletí svůj provozní zisk o 28,3 % na 1,2 mld. EUR.

Podle generálního ředitele VW Group Matthiase Müllera je finanční stav skupiny robustní a silný. Přestože firma tento rok utratila již 14,5 mld. EUR na vypořádání se s dieselovým skandálem, má podle jejího vedení finanční zásoby ve výši 25,4 mld. EUR.

Akcie VW po oznámení výsledků vystřelily nahoru o 2,5 %, poté se jejich zisk ustálil okolo 1,4 %.