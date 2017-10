Summary: Visa má za sebou ukázkové čtvrtletí a slibuje další růst tržeb

Poskytovatel karetních služeb má za sebou další ukázkový kvartál. Pro příští rok čeká růst tržeb o 7 až 9 procent a čistého zisku dokonce o 16 procent. Akcie odpovídají růstem. Nikoli pak u AT&T. Ta samotnými čísly nezklamala, ale ani nenadchla. Výsledky jsou solidní, ale zaostávají především ve srovnání s konkurencí.

Visa

Vygenerované tržby dosáhly 4,86 mld. USD (+14 % yoy) přičemž konsensus udával 4,63 mld. USD. Provozní marže stoupla o příjemných 200 bps yoy na 66,2 %. Čistý zisk na akcii 0,9 USD (+16 % yoy), i když zatížen mírně vyššími daňovými výdaji, dokázal překonat konsensus o 5 centů. Musíme však říci, že naše nadšení trochu zchladily rostoucí pobídky pro klienty. Ty nyní dosahují téměř 22 % celkových tržeb, což je o 300 bps více než v předešlém roce.

Provozní metriky si udržují dobré tempo. Vypořádané platby dosáhly 1,9 bil. USD (+4 % yoy) a taženy byly jak kreditními, tak debetními platbami. Dle regionů si však medaili za zásluhy odnáší jednoznačně region USA (+9 % na 840 mld. USD).



Výhled na rok 2018 (nyní se nacházíme v 1Q18) ukazuje, že management zůstává nadále optimisticky naladěn ohledně možností expanze. Tržby by měly přidat dalších 7 – 9 % a čistý zisk na akcii cca 16 %. Konsensus trhu je v obou případech nastaven o něco výše, avšak zkušenost říká, že společnost má ve zvyku svůj výhled překonávat. Pobídky pro klienty chce management stabilizovat v okolí 22 %.



Akcie Visa si dnes ke své hodnotě přihazují 1,5 %.



AT&T



Dvojka na trhu amerických mobilních operátorů publikovala výsledky za třetí kvartál, které se víceméně držely konsensu. Celkové tržby sklouzly o 3 % yoy na 39,7 mld. USD, avšak čistý zisk na akcii se udržel na úrovních z předešlého roku, tedy na 0,74 USD. Oporou mu byly také nižší náklady na obsluhu úvěrů a nižší daňové výdaje. Hrubá marže se bohužel zúžila o 140 bps yoy na 52,4 %.



Divize mobilního připojení si již třetí kvartál v řadě držela tržby na úrovni 14,5 mld. USD. Průměrné tržby z jednoho zákazníka stagnovaly na 58,3 USD a pozorovaly jsme mírné ztráty na klientech (-100 tis.). Tyto negativa vyvažuje rekordní retence klientů charakterizovaná ukazatelem churn rate (poměr ztracených klientů k jejich celkovému počtu) na úrovni 0,84 %. Tady vidíme stejný trend jako u konkurence – zákazníci čekají na model iPhone X a s ním spojené speciální nabídky, než budou měnit svého operátora. V příštím kvartálu tak budeme pravděpodobně pozorovat zhoršení této metriky.



Televizní divize se v horní linii také držela predikcí (tržby jen -1 % proti konsensu). Nejedno obočí se však určitě zvedlo při pohledu na EBITDA marži. Ta se meziročně zúžila o 240 bps a mezikvartálně dokonce o 350 bps na 21,3 %. Predikce přitom udávaly 24,3 %. Management jako důvod označil klesající počet přímých předplatitelů (-4 % yoy) a vyšší produkční náklady (+8 % yoy).



Výsledky AT&T byly zklamáním zejména při srovnání s konkurencí. Verizon se držel predikcí, dokázal však ke své zákaznické bázi přihodit 640 tis. uživatelů. T-Mobile US dokázal jednak přeskočit predikce a také si připsat 540 tis. klientů. Nutno uznat, že AT&T s přehledem vyhrává v retenci zákazníků (churn rate Verizon 0,97 % a T-Mobile US 1,23 %).



Akcie AT&T dnes odepisují 3 %.