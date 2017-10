Česká koruna zůstává naladěna na pozitivní notu a to nehledě na to, že povolební vyjednávání budou pravděpodobně komplikovaná. Koruna se drží v blízkosti 25,60 EUR/CZK a vyčkává na zasedání ECB. Holubičí zprávy a výraznější natažení programu QE do příštího roku by koruně teoreticky mohly hrát do karet.