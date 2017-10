Roztříštěný a zablokovaný parlament

Během voleb do poslanecké sněmovny s drtivým náskokem zvítězilo ANO Andreje Babiše, které získalo 1 500 113 hlasů a dosáhlo tak na téměř 30 %. S velkým odstupem se za ním umístila ODS se ziskem 11,3 %. Hranici 10 % kromě toho dosáhli Piráti a SPD Tomia Okamury. Do parlamentu se ale dostalo ještě dalších 5 stran se ziskem 5 – 8 % hlas ů (viz tabulka). Složení parlamentu je tak značně roztříštěné.

Ve volbách ztratily tzv. „tradiční strany“. Velmi špatně volby dopadly pro ČSSD a KSČM, které shodně dostaly cca 7,5 % hlasů. Zejména pro ČSSD je tento výsledek skutečně otřesný. U voličů ale ztratily také další strany, které v jejich očích reprezentují „tradiční“ establishment – zejména TOP 09, která s e tak tak dostala do sněmovny a KDU-ČSL. Naopak strany, které se vůči establishmentu vymezují, získaly nejvíce. Platí to pro ANO, které si, byť bylo poslední 4 roky ve vládě, zachovalo image svěžího větru a protestního hlasu. S heslem „Pusťte nás na ně“ se do parlamentu nově dostali i Piráti. Na protimuslimské a protievropské vlně se veze i SPD se ziskem přes 10 %. Výjimkou potvrzující pravidlo je nárůst preferencí ODS, která se odrazila ode dna. Ani její zisk se ale nedá srovnávat se zisky přes 30 %, kterých pravidelně dosahovala v minulos ti. Do parlamentu se těsně dostaly také Starostové a nezávislí, kteří jsou samostatně v parlamentu také nově, v minulosti ale kandidovali v barvách TOP 09.



I přes přesvědčivé vítězství Andreje Babiše bude velice obtížné sestavit funkční vládní koalici. Důvodem jsou právě kontroverze okolo předsedy strany a kandidáta na premiéra, který je trestně stíhaný. Vládní spolupráci s ním se proto brání prakticky všechny strany, včetně jeho dosavadních koaličních partnerů. Matematicky připadá v úvahu spoustu možností, vzniku všech z nich ale prozatím brání předvolební rétorika. Zatímco ODS, TOP 09 a Starostové spolupráci s ANO vylučují úplně, ostatní strany si dokážou představit vládu s ANO bez Andreje Babiše (a Jaroslava Faltýnka, který je stíhaný spolu s ním). Situace tak teoreticky může vyústit i v předčasné volby. Není ale vůbec jisté, zda by vedly k řeš ení komplikované situace.





Vítek Macháček





Z prvních reakci na výs ledek voleb ale vyplývá, že ANO s ice trvá na pos tu premiéra pro s vého předs edu, ale jednoznačně upřednos tňují s polupráci s proevrops kými stranami. Z hnutí ANO je s lyš et, že s polupracovat s SPD a komunis ty nechtějí a např. první mís topředs eda Jaros lav Faltýnek s e vys lovil pro pokračování s oučas né vládní koalice. Zda na ní ale ČSSD a KDU-ČSL přis toupí je ve hvězdách. Sám Andrej Babiš s e v průbě hu první povolební tis kové konference také několikrát jas ně přihlás il k proevrops kému směřování Čes ké republiky.

Pokud ale vš echny pokus y o jednání s proevrops kými s tranami s elžou, může s e s tát, že s e ANO obrátí s nabídkou k SPD a komunis tům. U nich s e na bízí jeden požadavek, za který by s vou podporu Andreji Babiš ovi nabídly – a tím je referendum o člens tví v EU. Tato varianta je ale s kutečně krajní. V tuto chvíli s e jako nejpravděpodobnějš í jeví pokračování s távající koalice, případně nějaká s polupráce mezi ANO a ODS.

Jak je tomu v České republice obvyklé, ekonomika na výsledek voleb prakticky nereaguje. Koruna po začátku obchodování prakticky zůstala na původních hodnotách a významné změny neočekáváme ani na dluhopisových trzích. Také dlouhodobější ekonomické dopady čekáme spíše nízké. Pokud nenastane krajní varianta spolupráce s SPD a KSČM, tak se nedá očekávat výrazná změna politiky. ANO už je ve vládě 4 roky.