Americký ministr financí: Akcie výrazně klesnou, pokud neprojde Trumpovo snížení daní

Americký ministr financí Steven Mnuchin varoval před výrazným poklesem akciového trhu v případě, že americký Kongres neschválí snížení daní prosazované prezidentem Donaldem Trumpem. Informoval o tom zpravodajský server Politico.



Americké akcie po loňském zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států výrazně posilují, což je podle Mnuchina důsledek očekávání, že Kongres schválí Trumpovy plány na výrazné snížení daní. "Pokud nebude dohody o daních dosaženo, velká část tohoto růstu zmizí," řekl ministr serveru Politico.



Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, od Trumpova zvolení vzrostl zhruba o čtvrtinu a v úterý poprvé překonal hranici 23.000 bodů.





Někteří analytici upozorňují, že pokud by obavy o osud daňové reformy vedly k prudkému poklesu cen akcií , mohlo by to vytvořit větší tlak na její schválení Kongresem."Pokud by to náhle vypadalo, že daňová reforma je mrtvá, mohlo by dojít k prudkému výprodeji akcií . Pak by začalo obviňování," uvedl analytik Greg Valliere ze společnosti Horizon Investments. Trump by podle něj z propadu akcií obvinil zatvrzelost demokratických zákonodárců.