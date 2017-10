Butterfly: spekulativní opční strategie

Opční strategie Butterfly

Nákupem Butterfly spekulujeme na to, že cena podkladu bude při expiraci ve zvoleném rozmezí. Vzhledem k tomu, že se Butterfly váže na určité cenové rozpětí podkladového aktiva, lze jej využít i pro spekulaci na růst či pokles (ale pouze do určité míry).

Dole na obrázku je příklad, ve kterém proběhly následující transakce:

Nákup put opce na strike $35

Prodej 2 put opcí na strike $40

Nákup put opce na strike $45

Kdy je tato strategie zajímavá?

Jak bylo řečeno, Butterfly se používá v případě, že trader spekuluje na to, že podkladový trh bude v době expirace v určitém pásmu.

Vysvětlení teorie Butterfly

Butterly je složen ze 4 opcí. Dvě z nich jsou nakoupeny a dvě z nich jsou prodány. Vnější opce trader nakupuje, vnitřní prodává. Cenou této opční konstrukce je zplacené opční prémium, které zároveň představuje maximální ztrátu.

Vzdálenost mezi vnějšími nakoupenými opcemi je stajná na obou stranách. Vzhledem k tomu, že jsme zaplatili opční premium $1, posunuli jsme bod nulového zisku na $36 a $44. pokud se tedy cena podkladového aktiva při expiraci bude nacházet mezi $36 a $44, je opční kombinace zisková.

Maximální zisk bude v našem případě $400, což je úroveň realizační ceny prodanách put opcí na strike $40. Jestliže se cena podkladu bude při expiraci nacházet pod $36 nebo nad $44, pozice bude ztrátová. Ztráta je ale omezená a odpovídá výši zaplaceného opčního prémia (v našem případě $100).

Výhody strategie Butterfly

Limitovaná výše rizika

Velmi dobrý poměr risku a zisku

Malá investice

Nevýhody strategie Butterfly

Velké transakční náklady

Jaké jsou ideální strike ceny a expirace opcí?

V posledním týdnu před expirací je fluktuace hodnoty Butterfly největší, protože časová hodnota opcí se mění s blížící se expirací nejrychleji. Vzhledem k tomu je docela důležité dobře zvolit expirační den i strike cenu.

Výběr strike ceny

Pro tuto kombinaci je klíčové dobře zvolit poměr risku a zisku. Čím širší zvolíme pásmo, ve kterém předpokládáme že bude trh v době expirace, tím pravděpodobněji tam skutečně bude. Na druhou stranu tím více za takovou kombinaci opcí zaplatíme.

U této strategie se upřednostňuje dobrý poměr zaplaceného prémia a maximálního profitu. Doporučuje se držet poměru mezi 1:5 až 1:10

Výběr expirace

Výběr správné časové expirace je rovněž důležitý pro úspěšné obchodování Butterfly pozice. Doporučuje se, aby expirace byla delší než je jeden měsíc. Díky vzdálenější expiraci je tu větší prostor pro případné řízení pozice a cena díky časového hodnotě nefluktuuje tak rychle.

Strategie butterfly je z velké míry založena na rozpadu časové hodnoty vypsaných opcí. Čím kratší je expirace, tím vyšší théta těchto opcí.

Tím jak se blíží čas expirace, ceny opcí se díky thétě mění rychleji, a odhadnout cenové rozmezí ve kterém by podklad měl v době expirace být, není vůbec jednoduché.

Řízení pozice

Vzhledem k tomu, že se Butterfly užívá pro nesměrové obchody, je dobré, když se cena podkladu ve zvoleném pásmu téměř nehýbe. Pokud tedy cena podkladového trhu stojí, nebo se jen líně převaluje ze strany na stranu, je to ideální stav který vám díky rozpadu času vypsaných opcí přinese zisk.

Pakliže se ale do trhu vlije volatilita a cena podkladu se vydá určitým směrem a je možné, že v době expirace bude mimo zvolené pásmo, je dobré zasáhnout dokud je čas. Jak bylo řečeno výše, rozpad časové hodnoty opce se zrychluje se blížícícm se datem expirace.

Pakliže to vypadá, že trh opouští zvolené pásmo, je dobré zasáhnout co nejdříve. Nejjednodušší způsob, jak s pozicí naložit, je ji proste zavřít. Jednoduše prodáte celou kombo pozici a případný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, bude vase ztráta.

Je ale možné i Butterfly rolovat. V takovém případě prodáte aktuální a okamžitě nakoupíte nový, který má delší dobu expirace. Můžete samozřejmě i posunout strike a přiblížit se pravděpodobnosti, že trh expiruje ve zvoleném rozpětí.

Praktický příklad Butterfly

Na konci května 2013 dosáhl nizozemský index AEX hodnoty 372,50 bodů, což bylo nové dvouleté maximum. V následujících týdnech klesal a 13. Června se pohyboval na úrovni 346 bodů. Byl očekáván další pokles.

V té době byla otevřena opční pozice Butterfly s realizačními cenami 335-340-345.

Butterfly byl tedy složen z následujících opcí:

Nákup put opce na AEX na strike 345

Prodej 2 put opce na AEX na strike 340

Nákup put opce na AEX na strike 335

Celková cena Butterfly na AEX s realizačními cenami 335-340-345 byla €0,55. Za put opce $335 a $345 bylo zaplaceno opční premium €0,65, resp. €2,60. Za prodané opce s realizační cenou $340 jsme získali premium €1,35, celkem tedy €2,70.

Tak vychází celková cena opčního komba na €0,55 (neboli €0,65 + €2,60 – €2,70). Vynásobíme to standardizovaným multiplikátorem 100 a dostaneme výši investice do butterfly na €55.

Pokud bychom koupili deset opčních kombinací, spready by měl řecká písmena jako v tabulce:

Delta Gamma Vega Theta 57 -21 -24 1

Ačkoliv by při zmíněné transakci došlo k zobchodování celkem 40 opčních kontraktů (nákup, řecká písmena zůstávají při vstupu do pozice nízká. Hodnoty řeckých písmen nakoupených opcí jsou téměř úplně neutralizovány řeckými písmeny prodaných opcí.

V době expirace (21. Června) uzavřel index AEX na 340,85 bodech. Na této úrovni tedy došlo k vypořádání hotovosti jen u opcí s realizační cenou 345. Ostatní opce expirovaly jako bezcenné.

Celkový zisk z opční kombinace odpovída €3,60 na jeden butterfly. Vzhledem k tomu, že jsme za jeden zaplatili €0,55 se jedná o velmi dobrou návratnost přes 655 %.

Z toho je vidět, že pakliže investor reaguje na aktuální situaci zvolením vhondého rozmězí pro opční kombo, návratnost v řáedech stovek procent není nemožná.

Určení správné cenové úrovně, která u Buttefly strategie maximalizuje zisk, je ale velmi obtížná.

Dvě klíčová pravidla pro úspěšné obchodování Butterfly

Úspěch strategie Butterfly se neobejde bez dvou základních pravidel. První pravidlo říká, že není dobré využívat opce s dlouhou dobou expirace, řekněme kupř. 1 měsíc.

Vezmeme-li kupř. opce, které expirují za tři měsíce, bude se hodnota Butterfly v prvních týdnech měnit pouze minimálně, Největší fluktuace ceny nastane právě v posledních dvou týdnech do expirace. Je to proto, že s blížící se expirací se do ceny výrazněji promítá vliv časové hodnoty.

Druhé pravidlo říká, že velmi důležité správně určit vhodný poměr výnosu a rizika. Čím větší bude rozpětí mezi realizačními cenami nakoupených opcí, tím vyšší bude investovaná částka a tím vyšší bude pochopitelně i pravděpodobnost, že podkladový trh vyexpiruje ve zvoleném rozmezí.

Najít správný poměr mezi zaplaceným opčním prémiem a maximálním možným ziskem je absolutně klíčové. Řada investor se tak drží určitého pravidla pro vyhledávání Butterfly s poměrem výnosu a rizika mezi 5-10 násobkem.

Je celkem logické, že pakliže se bude rozpětí mezi realizačními cenami zmenšovat, potecniální zisk bude prudce narůstat, s tím ale bude prudce narůstat i riziko.

Opční Butterfly je poměrně silně spekulativní strategie a obecně se tedy doporučuje dobře řídit riziko a investovat pouze male částky vzhledem k celkové výši účtu.