Kurz eurodolaru se dostal pod hranici 1,18

Víkendový jestřábí komentář předsedkyně Fedu posunul výš americké výnosy a dolar, který ale své zisky během dne korigoval. Další dobrá podnikatelská nálada ze Spojených států (konkrétně z oblasti New Yorku) pak pomohla zatlačit kurz eurodolaru pod hranici 1,18. Dolaru také možná pomáhají spekulace na toho, koho americký prezident Trump nominuje na šéfa Fedu. Ve čtvrtek se má setkat s J. Yellenovu a údajně jednat o její re-nominaci. Pokud by si Yellnová a Trump “plácli”, tak by to byla pro dolar další pozitivní zpráva, neboť Yellenová (ač spíše holubice) nyní uvnitř vedení Fedu tlačí na další růst úrokových sazeb.



Tak jako koruně, tak zlotému a forintu pomohly holubičí výroky přicházející z ECB. Speciálně forint může také těžit z očekávání, že na konci týdne zlepší agentura Moody's Maďarsku rating (resp. zřejmě zvedne jen výhled).