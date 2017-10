Huawei by letos mohla předehnat Apple ve smartphonech. Chce být světovou jedničkou

Podle analytiků výzkumné agentury IDC by čínská Huawei už letos mohla v celoročních prodejích smartphonů překonat americký Apple . Ke konci 2Q čínskému výrobci patřilo cca 11,3% globálního trhu a Applu cca 12%. Huawei dodala 38,5 miliónu zařízení a Apple cca 41 milión.Podle IDC Huawei je největší konkurencí do této chvíle suverénní dvojici Apple a Samsung. Obliba a prodeje čínského výrobce velice rychle rostou a už letos nebo v příštím roce vyzve americkou firmu na přímý souboj o pozici světové dvojky. Čínská firma se netají ambicemi stát se v dohledné době světovou jedničkou.Za hlavní zbraň analytici považují především vlastní nově vyvinutý s označením Kirin 970, který by se měl do budoucna stát páteřním pro všechna zařízení podporující funkce AI, což by posunulo čínského výrobce na samotný technologický vrchol celého sektoru.