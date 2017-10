Rozbřesk: Nulový posun v jednáních o brexitu dopadá na libru

Libra je opět pod tlakem a po více než měsíci se pokouší o návrat nad 0,90 EUR/GBP, proč? Příští týden je na programu kriticky důležitý summit EU, kde se mají na nejvyšší úrovni probrat výsledky pátého vyjednávacího kola. Zdá se, že pokrok je prakticky nulový. Zatímco britská premiérka Theresa Mayová se zaklíná tím, že je dohoda na spadnutí, tak zprávy od evropských vyjednavačů ukazují podle Financial Times na pravý opak. Navíc vlivná skupina v čele s Německem nechce otevřít jakoukoliv debatu o přechodném období - začíná být přitom více než jasné, že dohoda o nových vztazích mezi Unií a Británií se do roku 2019 jednoduše nestihne.



Neplatí přitom již zažitá stereotypní představa, že brexit je “pes, který nekouše”. Opak je pravdou. Okamžitá tržní reakce na referendum o brexitu sice byla překvapivě mírná, v reálné ekonomice se ovšem začíná nejistota výrazně podepisovat. Zatímco růst eurozóny v posledním kvartále zrychlil na 2,3 % (nejlepší výsledek za 6 let), britská ekonomika zpomalila na 1,5 % - nejhorší výsledek za posledních 5 let. Před referendem o brexitu přitom britská ekonomika nepřetržitě mnoho let v řadě své hlavní obchodní partnery v eurozóně v růstu překonávala.

Pokud se v nejbližších měsících nepodaří dospět k dohodě alespoň v prvních základních bodech - rozvodovém účtu a právech občanů - bude nervozita v Británii jenom sílit. Na klíčové obchodní dohody zbude totiž ještě méně času. Strach ze ztráty přístupu na klíčový evropský trh především v sektoru služeb může poslat dolů investice i ceny nemovitostí, které zatím pouze zpomalily svůj růst (nejpomalejší za posledních 7 let).



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se drží v těsné blízkosti 25,90 EUR/CZK a uvažuje, zda bude mít vlastně dost sil na rozšiřování zisků. Z technického pohledu by vlastně situace měla být poměrně jasná - proražení 26,00 EUR/CZK by mělo alespoň krátkodobě otevřít prostor dalším ziskům.

Korunu je ale dnes třeba vidět v širším kontextu. Je výrazně překoupená a posun pod 26,00 se jí podařil primárně proto, že se snížil rozdíl mezi oficiálními sazbami a výrazně nižšími sazbami tržními (implikovanými například forwardy), na které dosáhnou zahraniční hráči. To učinilo z koruny atraktivnější zboží. Tento posun se ale v posledních dnech zastavil a implikované tržní sazby opět padají (na 1-2 letech). To jí trochu bere vítr z plachet.



Zahraniční forex

Eurodolar si včera vychutnával úlevu z toho, že situace s možným odtržením Katalánska není tak vážná, a mířil směrem k úrovni 1,19. Dolaru naopak již nepomohly vyloženě jestřábí výroky od tradičních holubic uvnitř vedení Fedu - Evanse a Dudleyho.

Čeká se plejáda vystoupení centrálních bankéřů, a to jak ze strany Fedu (Powell a Brainardová) tak ECB (Draghi, Praet, Lautenschlaegerová, Coeure). Zejména ze strany představitelů ECB by mohlo vypadnout něco zajímavého před blížícím se zasedáním ECB (26. října).



Ropa

Cena ropy Brent stále zůstává v intervalu vymezeném v minulých týdnech. Brent víceméně ignoruje možnost vypovězení dohody o íránském jaderném programu ze strany USA, kterým znovu hrozí Trumpova administrativa. Stejně tak ropa ignorovala i informace o vyšší zářijové produkci v Libyi a v Nigérii, se kterými včera přišel OPEC ve své měsíční zprávě z trhu.

Dnes se pozornost stáčí jednak do USA, kde budou zveřejněna oficiální data o vývoji zásob v minulém týdnu, jednak do Paříže, kde IEA zveřejní měsíční report z trhu s ropou. Lze čekat, že i nové odhady agentury přinesou výzvu pro OPEC a spol., aby skutečně vážně jednali o prodloužení dohody na omezení produkce ropy za horizont března 2018.