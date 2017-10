Dojde-li k odtržení, samostatnost neuznáme, říká premiér Rajoy

Katalánský premiér počítá s uplatněním zákona o referendu, který by regionu zajistil nezávislost na Španělsku. Ten samostatnost umožňuje v případě, že by se pro odtržení byla většina lidí. Španělský premiér ho ale varoval, že pokud k vyhlášení nezávislosti dojde, centrální vláda ji neuzná. Katalánské referendum dál rozděluje Španělsko. Proti odtržení regionu o víkendu v Barceloně a Madridu protestovaly desetitisíce lidí. Hlas těch, kteří se před týdnem vyslovili pro nezávislost, plánuje oficiálně podpořit katalánský premiér Carles Puigdemont na úterním mimořádném zasedání regionální vlády. Podle španělského premiéra Rajoye je pokus o vyhlášení nezávislosti populistickým útokem na hodnoty Evropské unie. A jednostranné vyhlášení samostatnosti brát v potaz nebude. "Ujišťuji obyvatele, že vláda zabrání jakémukoliv vyhlášení nezávislosti. Španělsko bude i nadále Španělskem, jako tomu bylo dosud," vyjádřil se Rajoy.

Kvůli obavám z odtržení se na přesunutí do Madridu a jiných provincií chystá několik společností. Odejít se rozhodla také pátá největší španělská banka a další o přesunu uvažuje. I jiné firmy vyčkávají a zatím jen připravují plány na případný odchod mimo region. To by se mohlo negativně odrazit na finanční situaci Katalánska.

Pro odtržení se podle katalánské vlády vyslovilo 90 procent voličů. Účastnilo se ho ale jen 43 procent oprávněných voličů a centrální vláda ho považuje za protiústavní. Katalánsku hrozí zbavením autonomie, rozpuštěním parlamentu a vypsáním nových regionálních voleb.