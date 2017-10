Stratégové jsou ohledně dalšího růst trhu skeptičtí, investiční legenda ale dál sází na býka

S tím, jak americké akciové trhy šplhají na nová maxima, roste u některých investorů pocit, že je třeba vše zabalit a stáhnout se do bezpečí. Ne tak legendární investor Laszlo Birinyi. Ten stojí v čele společnosti Birinyi Associates a jde proti těm, kteří zpochybňují udržitelnost současné rally a kteří radí prodávat. Birinyi naopak hovoří o tom, že index S&P 500 se do konce roku dostane až na 2 588 – 2 600 bodů, což je více než 3 % nad současnou úrovní. Pokud by se tak skutečně stalo, zisky za letošní rok by se pohybovaly kolem 16 %.



Birinyi ve své poslední zprávě pro klienty píše, že nakoupil call opce na fond SPDR S&P 500 ETF, jehož hodnota se odvíjí od pohybu indexu S&P 500. Investor tak podle svých slov činí zejména kvůli přesvědčení, že stranou trhu zůstává stále velký objem hotovosti. Tato hotovost bude podle něj investována poté, co akciový trh investory přesvědčí o silném fundamentálním základu, na kterém stojí. Pomoci by k tomu měl zejména růst ziskovosti obchodovaných společností.



Investorova nová sázka následuje po podobné, kterou učinil už v červnu. I tehdy nakoupil opce ve víře, že index S&P 500 se do konce září dostane na hodnotu 2 500 bodů. Aktuální vývoj mu skutečně dal za pravdu a jde o další důkaz toho, že trh by měl postoje a názory tohoto investora brát vážně. Koneckonců Birinyi byl mezi těmi, kdo dovedli odhadnout dno trhu v roce 2009 a od té doby akciím fandí, i když během jednoho z nejdelších býčích trhů v historii zaznívaly hlasy řady pesimistů a medvědů.





Birinyi se svými doporučeními sám řídí a sází na ně. Dokazují to i zmíněné dva nákupy opcí, které dávají jeho odhadům dalšího vývoje na trhu větší váhu. Investor ve své zprávě klientům rozptyluje i obavy z toho, že by možný růst volatility na trhu mohl vyvolat korekci. Dává několik příkladů, kdy po podobných varováních volatilita skutečně vzrostla, ale akcie dál mířily nahoru. Investor nesouhlasí ani s mnohokrát zmiňovanými medvědími argumenty a měřítky, jako je cyklicky upravené PE. S jeho názory tedy nemusíme nutně souhlasit, ale brát je na lehkou váhu je nebezpečné.Optimisté nyní poukazují i na to, že čtvrté čtvrtletí bývá k investorům často vlídné. Existuje mnoho teorií, proč k tomu dochází, ale může jít i o prosté štěstí. Každopádně je faktem, že index S&P 500 za posledních osm let v období od října do prosince rostl sedmkrát. Barry Bannister ze společnosti Stifel Nicolaus & Coo svým klientům tento sezónní efekt připomíná, ale varuje je, aby jej brali pouze jako jeden z faktorů.Svůj cíl pro hodnotu indexu S&P 500 na konci tohoto roku Bannister zvedl na 2 600 bodů a příčinou je zejména fiskální plán Donalda Trumpa a silnější globální růst. Ovšem 10 z 18 stratégů na Wall Street se domnívá, že index uzavře pod 2 500 body a David Kostin z Goldman Sachs dokonce hovoří o 2 400 bodech. Podle něj na akcie dolehne snižování rozvahy Fedu, které se projeví růstem výnosů na dluhopisových trzích.Zdroj: Business Insider, Bloomberg